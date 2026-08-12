Выручка Freedom Holding Corp. выросла на 40% за квартал

Первый квартал 2027 финансового года стал для Freedom Holding Corp. Тимура Турлова периодом роста финансовых показателей и расширения присутствия за пределами базового рынка. С апреля по июнь 2026 года холдинг получил $732,5 млн выручки — на 40% больше, чем годом ранее.

Доход генерируют разные бизнес-направления

Структура квартального результата показывает, что рост обеспечивается несколькими направлениями. Брокерский бизнес принес $282,6 млн, увеличив выручку на 60%.

Выручка банковского сегмента достигла $225,2 млн, прибавив 54%. На результат повлияли процентные доходы, операции с государственными и корпоративными облигациями Казахстана и валютные сделки.

Активы банковского бизнеса за квартал выросли до $6,03 млрд. Рост баланса сопровождался увеличением клиентской активности и расширением операций с ценными бумагами. Депозиты увеличились на 20%, до $3,03 млрд, торговый портфель — на 31%, до $2,27 млрд. Летом Freedom Bank получил универсальную банковскую лицензию в Казахстане.

Еще $73,9 млн выручки принесли нефинансовые сервисы. В этот сегмент входят телекоммуникации, платежи, путешествия, продажа билетов и электронная коммерция. Его доход почти удвоился за год.

Рост клиентской базы меняет масштаб группы

За три месяца совокупные активы Freedom Holding Corp. увеличились на 7%, до $14,05 млрд. Акционерный капитал достиг $1,54 млрд.

Клиентская база также продолжила расти. Динамика затрагивает разные части экосистемы, что позволяет группе расширять охват без опоры только на брокерские услуги. В банковском сегменте число клиентов достигло 5,45 млн против 5,03 млн в конце марта. У брокера насчитывалось 874 тыс. клиентов, у страхового бизнеса — 924 тыс. Еще почти 1,5 млн человек пользовались нефинансовыми сервисами группы. За квартал их число выросло на 36%.

Чистая прибыль за квартал составила $31,7 млн, базовая прибыль на акцию — $0,52.

Турция и Франция расширяют географию

Международная экспансия Freedom Holding Corp. получила практическое продолжение в Турции. Холдинг получил разрешение BRSA и Антимонопольного управления на приобретение 99,32% Turkish Bank A.Ş.

Компания рассчитывает перенести на новый рынок цифровую модель, используемую в Казахстане, объединив банковские услуги с брокерскими и инвестиционными продуктами. Для группы это новый масштаб присутствия в зарубежном банковском сегменте. На развитие турецкого бизнеса холдинг намерен направить около $300 млн.

Еще один проект формируется во Франции. В июне группа подала заявку на банковскую лицензию и сообщила о планах инвестировать около €500 млн в цифровую финансовую экосистему во Франции и других странах ЕС.

От финансов до шахмат

Расширение холдинга не ограничивается финансовыми продуктами. Freedom Holding Corp. приобрел ChessBase — платформу для шахматного программного обеспечения, аналитики и данных. На развитие проекта компания планирует направить около €5 млн.

Основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов в июне объявил о выдвижении на пост заместителя президента FIDE. Среди обозначенных им направлений — применение искусственного интеллекта, школьные шахматные программы и финансовая устойчивость национальных федераций.

Рейтинги отражают изменения в группе Freedom

В июне S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги Freedom Finance JSC, Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC и Freedom Bank Kazakhstan JSC с B+ до BB-. Прогноз по всем четырем рейтингам установлен как стабильный.

S&P связало повышение оценок с совершенствованием управления рисками и комплаенса. По данным агентства, группа три года выстраивала единую систему контроля, проводит ежегодную оценку рисков и дважды в год стресс-тестирование.

Агентство ожидает, что в ближайшие 12–24 месяца показатель риск-взвешенного капитала группы будет превышать 10%. Для инвесторов это ориентир по достаточности капитала группы на этапе роста бизнеса в мире еще.

Первый квартал нового финансового года для Freedom Holding Corp. стал периодом, когда рост выручки сопровождался расширением продуктовой модели и выходом на новые рынки. Турция и Франция добавляют компании новые направления развития, а результаты Казахстана формируют основу для дальнейшего масштабирования.