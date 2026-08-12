«Диасофт» расширила возможности Digital Q.DFA для выпуска новых финансовых инструментов и цифровой идентификации участников

Компания «Диасофт» выпустила обновление решения «Цифровые финансовые активы» (Digital Q.DFA). Оно поможет операторам информационных систем решать одновременно несколько задач развития рынка ЦФА: упрощать цифровое взаимодействие с пользователями, расширять возможности обслуживания корпоративных клиентов и создавать более сложные финансовые инструменты без увеличения операционной нагрузки. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) продолжает развиваться: растет количество участников, усложняются финансовые инструменты, повышаются требования к цифровому клиентскому пути. Для операторов информационных систем (ОИС) все более важными становятся не только возможности выпуска ЦФА, но и скорость подключения пользователей, уровень автоматизации процессов и гибкость платформы.

Функциональность решения Digital Q.DFA была расширена в следующих направлениях:

Цифровая идентификация участников. Одним из ключевых нововведений стала поддержка авторизации через единую систему индентификации и аутентификации (ЕСИА) и T-ID (сервис экосистемы «Т-Банка», позволяющий входить на сайты и в приложения партнеров банка без отдельной регистрации и запоминания логинов и паролей). Использование доверенных механизмов идентификации позволяет ОИС существенно сократить количество ручных операций при регистрации пользователей, повысить безопасность работы платформы и сделать клиентский путь привычным и удобным для инвесторов и эмитентов.

Работа с корпоративными клиентами. Расширены возможности работы с корпоративными клиентами. Теперь юридические лица могут делегировать доступ к личному кабинету своим представителям. Для этого достаточно пройти регистрацию и загрузить документы, подтверждающие полномочия. После проверки заявки представитель получает доступ к личному кабинету юридического лица с полным набором разрешенных функций.

Новый механизм обеспечивает централизованное управление личными кабинетами и доступами представителей, прозрачный контроль их полномочий и аудит всех действий. Это способствует соблюдению комплаенс-требований и повышает прозрачность работы платформы.

Выпуск ЦФА с гибкими параметрами доходности и погашения. Еще одним важным направлением развития стала поддержка новых механизмов структурирования выпусков ЦФА. Теперь эмитенты могут использовать два дополнительных инструмента: плавающую процентную ставку, привязанную к заранее определенному рыночному индикатору, и частичное погашение номинала по заранее заданному графику.

Механизм плавающей ставки расширяет возможности создания финансовых продуктов, адаптирующихся к изменению рыночной конъюнктуры. Смарт-контракт платформы автоматически настраивает параметры доходности при регистрации выпуска, рассчитывает и пересчитывает график процентных выплат при изменении значения рыночного индикатора, а также выполняет расчет и выплату процентного дохода инвесторам.

Функциональность частичного погашения номинала позволяет возвращать инвесторам средства не единовременно в конце срока обращения ЦФА, а поэтапно – в соответствии с установленным графиком. При этом платформа автоматически пересчитывает купонные выплаты с учетом остатка непогашенного номинала, исключая необходимость ручных расчетов и снижая вероятность ошибок.

Для эмитентов новые возможности означают более гибкое управление стоимостью привлечения финансирования и денежными потоками, а для инвесторов – доступ к финансовым инструментам с прогнозируемым графиком выплат и доходностью, учитывающей изменение рыночных условий.

Решение «Цифровые финансовые активы» от «Диасофт» реализовано в микросервисной архитектуре. Благодаря этому обеспечивается высокая производительность, гибкость и легкая интеграция решения в любой ИТ-ландшафт.