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Сбербанк отменил все лимиты и комиссии на переводы близким и оплату услуг ЖКХ

Сбербанк сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в «Сбербанк Онлайн» полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбербанк составлял 50 тыс. руб. в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 млн жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это следующий шаг в развитии сервисов для близких: Сбербанк убирает лишние барьеры там, где люди помогают друг другу каждый день. Денежный перевод перестал быть просто технической услугой — сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близким.

Это подтверждают данные банка за последний год. Сбербанк проанализировал 150 млн коротких сообщений, которые пользователи писали друг другу при переводах.

Обезличенная статистика показала: в 68% случаев за деньгами стоят забота, внимание или поддержка. Почти треть переводов связана с семьей — это помощь родителям или деньги детям. Еще около 20% приходятся на благодарность и взаимовыручку между друзьями. В 8% случаев перевод становится подарком к празднику или дню рождения. Остальные 10% — другие проявления заботы: поддержка близкого человека, помощь в бытовых ситуациях, совместные покупки и другие личные поводы.

Самым распространенным личным сообщением стало слово «спасибо» — оно встретилось около 18 млн раз. Более 12 млн сообщений содержали поздравления: «Поздравляю с днем рождения», «С днюхой» и «С прошедшим». Различные признания в любви — «Люблю», «Люблю тебя», «С любовью» и другие — пользователи написали около 3 млн раз. Среди семейных подписей чаще всего встречались варианты «От бабушки» — более 1,2 млн сообщений, «От мамы» — около 900 тыс., «От папы» — почти 500 тыс.

Коммунальные счета — такая же часть повседневной жизни, как переводы родителям или деньги ребенку. Поэтому Сбербанк сделал бесплатным и этот регулярный платеж.

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Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому — это возможность вовремя поддержать родителей, ребенка или супруга, а оплата коммунальных платежей — регулярная забота о доме и семье. Карта «Сбера» есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно».

За простотой ежедневных переводов и платежей стоит выстроенный Сбербанком многоуровневый контур защиты — от предупреждения о подозрительном звонке до проверки операции в момент ее совершения. ИИ-алгоритмы банка в реальном времени анализируют переводы и выявляют признаки мошенничества. С начала 2026 г. Сбербанк помог клиентам предотвратить хищение более 180 млрд руб.

Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбербанк и оплаты ЖКХ в «Сбербанк Онлайн» по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета ЖКХ бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия.

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