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Bell Integrator FabricaONE.AI разработала решение по онлайн-перевыпуску сертификатов электронной подписи для российского банка

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) реализовала проект по организации полностью дистанционного процесса перевыпуска сертификатов электронной подписи (ЭП) для юридических лиц для одного из российских банков. Внедренное решение позволяет клиентам заказчика обновлять ЭП в режиме онлайн без посещения офиса, что обеспечивает бесшовный цифровой клиентский путь и способствует увеличению жизненного цикла пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проект стал частью стратегии банка по развитию цифровой платформы для юридических лиц и переводу ключевых сервисов в дистанционный формат. До внедрения решения процедура перевыпуска электронной подписи требовала обязательного визита представителя компании в офис банка для идентификации личности. Это создавало временные затраты для клиентов, ограничивало операционную гибкость бизнеса и снижало удобство использования банковских сервисов.

В рамках проекта специалисты Bell Integrator реализовали комплексную архитектуру, обеспечивающую генерацию новой ключевой пары (закрытого и открытого ключей) непосредственно на рабочем месте пользователя. Были обновлены версии криптографического ПО и модулей подписи, поддерживающих защищенную сквозную онлайн-передачу данных. Внедрено автоматическое подтягивание реквизитов организации и персональных данных из профиля банка, что исключает ручные ошибки ввода. Реализована поддержка активных защищенных носителей, где ключи хранятся в неизвлекаемом виде в соответствии с требованиями ФСБ России.

Выбор архитектурного решения был обусловлен стремлением минимизировать зависимость от стороннего ПО и максимально использовать собственные запатентованные ИТ-платформы, архитектурные модули и системы безопасности Bell Integrator. В ходе проекта было задействовано значительное количество собственных разработок: в экосистему интернет-банкинга интегрирован полный цикл процесса — от уведомления клиента до выдачи сертификата; реализована агрегация данных о пользователе и его документах; обеспечена интеграция с внешними государственными сервисами для сквозного подтверждения личности; разработаны специализированные библиотеки безопасности, включая генерацию одноразовых паролей и проверку устройства на наличие вредоносного ПО.

Особенностью проекта стала необходимость строгого соответствия требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи», который предусматривает обязательную идентификацию личности. Реализовать данный процесс без визита в офис, соблюдая при этом нормативные требования ФСБ и Минцифры России, представляло собой сложную юридическую и технологическую задачу, успешно решенную командой Bell Integrator.

Результаты внедрения

Бесшовный клиентский опыт: клиенты банка могут перевыпускать электронную подпись полностью дистанционно, что повышает удобство использования сервисов и укрепляет лояльность.

Снижение операционных рисков: автоматическое заполнение реквизитов исключает ошибки ручного ввода, а защищенная архитектура гарантирует целостность и конфиденциальность данных.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Полное соответствие регуляторным требованиям: решение обеспечивает соблюдение 63-ФЗ, стандартов ФСБ и Минцифры при дистанционной идентификации.

Оптимизация ресурсов: отказ от необходимости очного визита снижает нагрузку на офисы банка и сокращает издержки как для финансовой организации, так и для клиентов.

Масштабируемость решения: созданная архитектура позволяет тиражировать функционал на всю базу бизнес-клиентов, поддерживая рост до 3,5 млн компаний и индивидуальных предпринимателей к 2026 г.

Компаниям это дало возможность оперативно управлять доступом к банковским сервисам без отвлечения сотрудников на посещение офиса, ускорить процессы документооборота и повысить общую эффективность взаимодействия с финансовой организацией. Реализация проекта закладывает технологический фундамент для дальнейшего расширения линейки полностью дистанционных сервисов заказчика для корпоративных клиентов.

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