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«ОТП Банк» улучшил раздел «История операций» в мобильном приложении

«ОТП Банк» обновил раздел «История операций» в мобильном приложении, чтобы сделать управление личными финансами удобнее для клиентов. При подготовке новой версии банк учел обратную связь пользователей и пересмотрел ключевые элементы раздела: дизайн, структуру отображения операций и возможности поиска. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Банк полностью переосмыслил дизайн раздела и изменил подход к отображению информации. В списке операций появилась новая опция поиска, благодаря которой найти нужный платеж теперь можно по названию операции/ номеру телефона/ ИНН продавца/имени получателя или категории трат. Саму структуру расходов теперь можно разделить по категориям, которые практически полностью соответствуют категориям кешбэка, например, «творчество», «одежда» или «цветы». Категории выстраиваются в порядке от максимальных затрат к минимальным.

Помимо этого, в списке операций появились логотипы брендов, которые помогают быстрее найти нужный платеж. База логотипов будет регулярно пополняться, чтобы клиентам было проще ориентироваться в истории расходов и пополнений.

Обновленный функционал уже доступен в актуальной версии мобильного приложения на платформах iOS и Android.

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