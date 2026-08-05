CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Почти в четыре раза выросло число запросов о недоступности банковских сайтов в «Поиске Яндекса»

После новостей об отзыве SSL-сертификатов у ряда российских банков пользователи стали значительно чаще обращаться к поиску, чтобы найти официальные сайты банков и разобраться в ситуации. Это следует из анализа обезличенных запросов в «Поиске Яндекса» на 3 августа 2026 г. (сравнение с 27 июля 2026 г.). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Количество запросов, связанных с проблемами доступа к банковским сайтам, например, «не открываются банки, где/как открыть банк Х, как открыть банки» увеличилось в 3,8 раза. Количество запросов о крупных банках, например Сбербанк, и др., выросло в среднем почти в два раза. Запросов об SSL-сертификатах (например «что такое SSL-сертификат») стало больше в 1,3 раза.

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры
Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Сайты российских банков, использующих национальные сертификаты безопасности, продолжают открываться в «Яндекс Браузере» и приложении «Яндекс — с Алисой AI» без дополнительных настроек со стороны пользователей.

Кроме этого, «Поиск Яндекса» начал предупреждать, что сайты банков могут быть недоступны в вашем браузере, и предлагает использовать «Яндекс Браузер». Например, плашки появились по запросам про Сбербанк, «Уралсиб», Росбанк, МКБ, «Банк Санкт-Петербург», СДМ, ПСКБ, «Локо», «Зенит», «Фора», «Альфастрахование», ВСК. Из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов сайты российских банков перестали открываться в Chrome, Safari, Edge и Opera.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября

Рунет пережил тотальный сбой. Причиной были неполадки в «Ростелекоме»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Банкоматы стали машинами по краже денег. За год число преступлений, совершенных с их помощью, выросло в 76 раз

Главный микроэлектронный холдинг России занял 8,6 млрд у структуры Сбербанка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще