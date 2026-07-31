SberPay помог жителям СЗФО совершить более 64,7 млн покупок c начала года

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за первые шесть месяцев 2026 г. превысило 64,7 млн операций, что на 11,6% больше чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Лидером по количеству транзакций стал Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили 20,4 млн операций с начала 2026 г. Также SberPay часто пользовались в Ленинградской (5,1 млн платежей), Вологодской (5,1 млн) и Архангельской областях (4,5 млн).

Оборот SberPay в интернете за первую половину 2026 г. превысил 1,2 трлн руб. по всей стране. Интерес к альтернативным способам оплаты продолжает расти среди россиян.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Удобство — одно из главных условий развития продукта. Мы видим, что люди все чаще оплачивают покупки с помощью биометрии, QR-кода или NFC. SberPay не навязывает единственный сценарий при оплате, а подстраивается под ритм жизни пользователей. Быстрые платежи — для скорости, а разнообразие способов оплаты — это возможность выбора».

Сервис SberPay включает ряд платежных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.