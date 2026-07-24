Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все еще растут быстрее инфляции

Число вакансий в финансовой сфере снизилось сильнее, чем в среднем по рынку, но зарплатные предложения все еще растут быстрее инфляции. Об этом CNews сообщили представители SuperJob

Количество вакансий в банковской сфере в I полугодии 2026 г. за год снизилось больше, чем в среднем по рынку труда (минус 24 и 19% соответственно). Резюме на соискание работы в банках стало больше на 21% (а в среднем по рынку труда России — на 33%).

Большинство претендентов на работу в банках — это опытные специалисты, а вакансий больше — для кандидатов без опыта. Сегодня 46% вакансий в банковской сфере не требуют опыта, а еще 38% созданы в расчете на специалистов с опытом 1—3 года (такие кандидаты уже знакомы с отраслью, но их зарплатные ожидания еще не велики). Однако в реальности больше среди соискателей профессионалов со стажем от 6 лет (41%), которые, что естественно, претендуют на высокий доход. Также среди соискателей большинство имеет высшее образование (72%), а вакансии в большинстве не предъявляют никаких требований к образованию (48%).

Зарплаты растут, но медленнее, чем в прошлом году. Банковской сфере удается удерживать прибавку на уровне выше инфляции, хотя темпы прироста по сравнению с прошлогодними и снизились на 5 процентных пунктов (по Москве 7,5 и 12,6% соответственно). По итогам мая 2026, по данным ЦБ, инфляция составила 4,66% в Москве и 5,31% по России в целом.

В банковской сфере и FinTech больше всего востребованы менеджеры по продажам и программисты. Фронт-офис: больше всего нужны те, кто приносит живой доход, и специалисты по взысканию задолженности, так как качество портфелей снижается, увеличивается число просрочки и проблемных долгов. Спрос в FinTech на разработчиков Java и Kotlin связан с необходимостью перехода с legacy-систем на российский стек, на них держится вся Android-разработка и высоконагруженный бэкенд. Специалисты по информационной безопасности высоко востребованы из-за постоянных кибератак и жестких требований ЦБ.

Самые высокооплачиваемые в 2026 — руководители отделов рисков, Private Banking и ПОД/ФТ. Если не брать во внимание зарплаты топ-менеджмента, то самыми высокооплачиваемыми стали: руководители отделов рисков, колебания курса и ставки ЦБ заставляет банки искать людей, способных строить сложные сценарные модели; руководители отделов Private Banking; состоятельные клиенты ищут способы сохранения капитала, а банки конкурируют за профессионалов с опытом и собственной сетью VIP-клиентов; руководители отделов финмониторинга, жесткие меры ЦБ в борьбе с отмыванием денег заставляют усиливать отделы внутреннего контроля.

Самые высокие темпы прироста медианной зарплаты — у тех, кто приносит банкам доход. Лидер — менеджер по розничному кредитованию (+23%). Причина — нехватка «полевых» продавцов. Банки продолжают агрессивно наращивать розничные портфели (потребительские кредиты, карты), несмотря на высокие ставки. Текучка огромная, поэтому работодатели стремятся привлечь и удержать персонал рублем. Специалист ПОД/ФТ (+18%) — банки стремятся усилить команды для борьбы со злоумышленниками и отмыванием, а опытных специалистов не хватает. Оператор кол-центра (+14%) — прирост зарплат во многом вызван конкуренцией с ритейлом и сервисами доставки за сотрудников без квалификации.

В FinTech лидируют по приросту программисты C++ (медиана зарплат выросла на 10%), Python (+8%) и DevOps (+8%).

В сфере безопасности резко подорожала «физическая» и экономическая защита. Инкассация (+13%) и охрана дорожают из-за роста зарплат в силовых ведомствах, куда уходят кадры. Динамика зарплат в сфере экономической безопасности (+12%) связана с ужесточением борьбы с мошенничеством внутри самих банков и со стороны клиентов, выросшим спросом на проверки контрагентов.

В бэк-офисах динамика зарплат выше у финансовых аналитиков (+16%). Банкам нужны люди, способные строить сложные прогнозные модели. Также высоко ценятся навыки автоматизации отчетности. Зарплаты финансовых контролеров и аудиторов растут темпами выше средних по рынку из-за ужесточения требований ЦБ к качеству активов и отчетности.

Прогноз на вторую половину 2026 г. Во фронт-офисе сохранится спрос на тех, кто приносит живые деньги и разбирается с должниками: непрерывный подбор на этих направлениях — следствие высокой текучести кадров. Банковский рынок труда сжимается в объемах найма и усиливает запрос на качество кандидатов в бэк-офисе: дефицит опытных ИT-специалистов (особенно Java, Kotlin и ИБ уровня senior) никуда не уйдет, их зарплаты продолжат расти, как и зарплаты в сфере финмониторинга и контроля. В целом темпы прироста зарплат, вероятнее всего, останутся на уровне чуть выше официальной инфляции — банки будут вынуждены держать планку, чтобы не потерять ключевых сотрудников.