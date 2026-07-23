CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей

Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт появилась витрина с авторскими коллекциями. Функция уже доступна пользователям Android с версией приложения 17.8, а в дальнейшем появится и на iOS. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанк.

Найти новые оформления карт в приложении «СберБанк Онлайн» можно через поиск: нужно ввести запрос «дизайны карт», отметить карту, для которой хочется поменять внешний вид, и выбрать понравившийся дизайн.

Первыми в каталоге появились три авторские коллекции стоимостью 100 руб. каждая. Сейчас оплатить их можно рублями, в дальнейшем планируется добавить оплату бонусами «Спасибо».

Коллекция «Игровой аватар», созданная совместно со стримером Асланом Шукашей, состоит из шести вариантов оформления для поклонников игровой культуры. «Проводники света» объединяет пять авторских работ художницы Кристины Сидоровой в области цифрового искусства, раскрывающих красоту, динамику и выразительность природного мира. Коллекция «Аниме 80-х со СберКотом и Кусей» переносит маскотов «Сбера» в эстетику японской анимации.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

До конца года каталог будет ежемесячно пополняться новыми коллаборациями: совместными проектами с художниками, дизайнерами, артистами и авторами цифрового контента, а также тематическими выпусками к праздникам и памятным датам.

Кирилл Просвирин, управляющий директор, дивизион «Кошелек Клиента» Сбербанка, сказал: «Интерес к персонализации цифровых сервисов продолжает расти: пользователи хотят, чтобы привычные сервисы отражали их интересы. Поэтому мы добавили в приложение банка платные тематические коллекции. Скоро оплатить их можно будет не только рублями, но и бонусами «Спасибо». У многих клиентов, особенно молодых, регулярно накапливается кешбэк, который можно будет использовать для эмоциональных покупок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года

Для российских бюджетников построят единый госсервис выдачи зарплат

«Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах

Главный микроэлектронный холдинг России вложил в активы более $2 млрд

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще