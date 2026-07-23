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«Солид Банк» ускорил открытие счетов в офисах банка в 19 городах с помощью ИИ Smart Engines

«Солид Банк», один из банков Приморского края, ускорил открытие счетов новым клиентам с помощью системы распознавания паспорта на базе ИИ Smart Engines. Технология автоматически извлекает данные из основного разворота паспорта России и страниц с отметками о регистрации, освобождая сотрудников операционного подразделения от ручного ввода. Решение распознает данные менее чем за секунду в контуре «Солид Банка» и уже используется по всей сети отделений в 19 городах. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Внедрение системы Smart Engines позволило снизить нагрузку на бэк-офис банковских отделений во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах присутствия. Искусственный интеллект мгновенно извлекает данные основного разворота паспорта России и машинописного штампа о регистрации по месту жительства, после чего передает их сотрудникам в структурированном виде для заведения заявки на открытие счета. Это сокращает время оформления новых клиентов и ускоряет их доступ к расчетам, переводам и другим банковским услугам.

«У «Солид Банка» широкая география присутствия: наши отделения работают как в крупнейших городах страны, так и в небольших городах Дальнего Востока. При этом нагрузка на операционные подразделения в разных точках сети может существенно различаться. Нам было важно, чтобы в отделениях с разной проходимостью распознавание документов выполнялось одновременно и быстро, и точно. Технология Smart Engines полностью соответствует этим требованиям – она избавила сотрудников бэк-офиса от ручного ввода и перепроверки данных паспортов, кратно ускорив оформление новых клиентов. Это помогло нам установить единый высокий стандарт обслуживания во всей сети», – сказал Никита Рогулин, менеджер проектов отдела развития ИТ сервисов АО «Солид Банк».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Распознавание документов выполняется полностью локально внутри защищенного контура «Солид Банка». Изображения паспортов и извлеченные данные не передаются во внешние облачные сервисы или сторонним верификаторам. Интеграция системы не потребовала усложнения существующей ИТ-инфраструктуры – ИИ работает на стандартных серверных процессорах банка без использования GPU.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России, относятся к классу искусственного интеллекта и подходят для задач импортозамещения. Промышленная скорость распознавания достигает 125 разворотов паспортов в секунду на одном сервере без GPU. На мобильном телефоне система распознает паспорт России за 0,15 секунды. ПО интегрируется в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения.

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