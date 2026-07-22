Малые и средние банки смогут отправлять информацию в БКИ за 30 минут согласно 9-ФЗ с «коробочной» версией «Кредитного конвейера» от «Диасофт»

Компания «Диасофт» расширяет возможности «коробочной» версии решения «Кредитный конвейер». Обновление даст малым и средним банкам возможность следовать Федеральному закону №9-ФЗ от 13 февраля 2025 г. Он требует от банка в течение 30 минут отправлять в БКИ данные клиента, который подал заявку на кредит, а также сведения заемщика в случае заключения кредитного договора и выдачи денежных средств. Это необходимо для предупреждения мошенничества. Об этом CNews сообщили представители компании «Диасофт».

Новая функциональность «коробочной» версии решения «Кредитный конвейер» поможет финансовым организациям не только соблюдать законодательство, но и упростит процесс выдачи кредита, а также повысит скорость обработки кредитных заявок.

«Многие новые требования Банка России направлены на максимальное ускорение обмена информацией с финансовыми организациями. Сегодня время отправки данных в БКИ уже сокращено до 30 минут. В условиях ограниченных бюджетов для малых и средних банков внедрение «коробочной» версии решения «Кредитный конвейер» поможет соответствовать закону. Это также обеспечит рост бизнеса в будущем – когда восстановится спрос на кредиты со стороны населения России», – сказал Андрей Борочкин, руководитель решения «Кредитный конвейер» компании «Диасофт».

В «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер» входит продукт «Универсальная кредитная заявка для физических лиц». Он позволяет малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая информационную часть по кредитной заявке в БКИ (Положение Банка России от 11.05.2021 №758-П). Продукт предназначен для автоматизации бизнес-процессов, связанных с приемом и рассмотрением заявок физических лиц с целью получения любого вида кредита.

В работе «Универсальной кредитной заявки для физических лиц» задействована комплексная АБС Digital Q.CoreBanking от «Диасофт». В ней автоматически создаются все объекты, необходимые для оформления сделки: кредитный договор, договор поручительства, договор обеспечения, договор о предоставлении банковской гарантии и другие. При этом продукт интегрируется с любыми другими АБС.