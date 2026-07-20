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Сбербанк ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI

Сбербанк добавил поддержку работы через командную строку в свой продукт — облачную версию (SaaS) ИИ-ассистента для разработчиков GigaCode. Новая функциональность ориентирована на корпоративных пользователей и открывает дополнительные сценарии применения для команд разработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение актуально для компаний, которые стремятся уменьшить операционные издержки и ускорить подключение инструментов в существующие пайплайны разработки. За счет использования облачной модели снижается порог входа для команд, которые не рассматривают внедрение ИИ-продуктов из-за сложности развертывания. Теперь доступ к возможностям мощного универсального агента, способного автономно решать задачи полного цикла (от составления детального плана и написания кода до его проверки, тестирования и контроля сборки), можно получить практически сразу без трудоемких локальных настроек и дополнительного оборудования.

Поддержка командной строки делает работу с ИИ-ассистентом более гибкой: разработчики в любой операционной системе могут вызывать генерацию кода, анализ и другие функции напрямую из терминала, встраивать их в CI/CD-процессы и автоматизировать рутинные задачи. Такой формат взаимодействия привычен для инженерных команд и упрощает интеграцию сервиса в уже сложившиеся рабочие практики.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Расширение функциональности в продуктах «Сбера» отражает общий тренд на их адаптацию под разные модели потребления. Одни клиенты предпочитают локальные инсталляции и изолированные контуры, другие — облачные решения с быстрым доступом и масштабируемостью. Обновление GigaCode учитывает эти пожелания, предлагая более вариативное продуктовое портфолио».

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ИИ-ассистент разработчика GigaCode CLI дает возможность получить доступ к более чем 30 ИИ-моделей для генерации и проверки кода, проведения тестов, рефакторинга.

Ранее Сбербанк внедрил инструмент командной строки в локальную версию решения, также ориентированную на корпоративный сегмент. GigaCode CLI позволяет уменьшить время на типовые операции. У разработчиков появляется больше времени на решение задач, где требуется участие человека, а не на исполнение рутинных процессов. Это помогает команде повысить продуктивность и сосредоточиться на целях, которые приносят реальную пользу бизнесу.

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