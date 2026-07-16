CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Россияне могут заранее привязать счёт в «Сбере» для соцвыплат

В приложении «СберБанк Онлайн» и на «Госуслугах» появилась функция, которая поможет быстрее и удобнее получить государственные пособия и пенсии, в том числе при возникновении сложной жизненной ситуации. Клиенты «Сбера» могут заранее указать счёт для зачисления социальных выплат. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Если для получения выплаты потребуется подтверждение, в приложении или на портале «Госуслуг» заранее появится уведомление о доступной выплате с уже указанными реквизитами, которое останется только согласовать.

Сейчас на единый счёт для соцвыплат можно получать пособия на детей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам, по инвалидности, потере кормильца и другие социальные выплаты.

Настроить опцию можно и в приложении «СберБанк Онлайн», и в личном профиле на «Госуслугах». При этом выбранный счёт будет использован для всех выплат, в том числе для тех, которые будут добавляться после выбора счёта. Именно поэтому рекомендуется уже сейчас определиться и выбрать такой счёт.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для этого в «СберБанк Онлайн» нужно найти раздел «Выбор счёта для социальных выплат» через поисковую строку в приложении и выбрать нужный счёт. То же самое можно сделать в своём профиле на «Госуслугах».

Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка, сказала: «Когда возникают жизненные ситуации, непредвиденные обстоятельства или важные события, предполагающие получение социальных выплат, человеку важно думать о них, а не тратить время на сбор документов, заполнение и подачу заявлений. Чтобы этого избежать, можно заранее указать счёт в «Сбере» для соцвыплат — через наше мобильное приложение или портал «Госуслуги». Тогда деньги будут поступать автоматически на нужный счёт, клиенту не придётся предпринимать лишних действий. Это и есть проактивная забота о людях в повседневной жизни».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главный микроэлектронный холдинг России вложил в активы более $2 млрд

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще