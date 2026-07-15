CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Сбербанк внедряет GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки

Сбербанк объявляет о внедрении нового программного решения GigaCode Desktop. Это универсальное приложение объединяет команду специализированных ИИ-агентов в едином интерфейсе, расширяя применение технологий искусственного интеллекта за пределы написания кода. Продукт уже применяется в ключевых подразделениях банка. В дальнейшем планируется вывод решения на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaCode Desktop предлагает оркестрируемую экосистему узкопрофильных агентов. Они работают синхронно: совместно ищут информацию, анализируют документы, формируют отчеты, готовят презентации, отслеживают промежуточные результаты и согласуют действия между собой.

Автоматизация рутинных операций позволяет сотрудникам переключить фокус с типовых процессов на сложные аналитические и креативные задачи. Решение ориентировано не только на разработчиков, но и на широкий круг специалистов: бизнес-аналитиков, тестировщиков, менеджеров проектов, продуктовых владельцев и экспертов по информационной безопасности.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Запуск приложения является стратегичесим этапом реализации концепции AI-Disrupt PDLC, направленной на создание единого портфолио инструментов Сбера для каждого этапа разработки продукта. На сегодняшний день корпоративная экосистема включает: GigaCode — ИИ-агент для генерации и анализа кода, GigaView — инструмент на базе GigaCode, позволяющий анализировать продуктивность разработчиков и эффективность работы команды, GigaIDE — интегрированная среда разработки, GitVerse — платформа для совместной работы с кодом и GigaStudio — система для создания веб-приложений с помощью генеративного ИИ.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Значительная часть интеллектуального труда до сих пор состоит из операционной рутины: поиска информации, оформления документов, аналитики, подготовки отчетов и постоянного переключения между приложениями. На эти процессы уходит до половины рабочего времени. ИИ-агенты способны взять их на себя, экономя каждому сотруднику несколько часов в неделю. Для крупной компании это эквивалент тысяч дополнительных человеко-часов. При работе со сложными бизнес-процессами GigaCode Desktop переводит взаимодействие из формата отдельных диалогов в режим управления группой автономных агентов. Платформа ускоряет командную работу и органично дополняет линейку решений, заложенных в нашу концепцию AI-трансформация разработки программного обеспечения — AI-Disrupt PDLC».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» задумал платежную платформу для внедрения в российских банках. В замысле поддержка Apple Pay и Google Pay

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще