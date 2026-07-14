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Банк «Санкт-Петербург» расширяет контроль МСБ над финансами: управление лимитами бизнес-карт теперь доступно в интернет-банке

Банк «Санкт-Петербург» реализовал новую опцию для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса в системе дистанционного банковского обслуживания. Теперь владельцы корпоративных карт могут гибко настраивать лимиты на совершение операций прямо в интернет-банке, что открывает новые возможности для оперативного контроля расходов компании. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

Клиентам доступна возможность установки не только общего лимита по бизнес-картам, предприниматели могут устанавливать отдельные лимиты на оплату покупок и на снятие наличных. Сумма лимита задается в рублях независимо от валюты карточного счета. Кроме того, в личном кабинете теперь отображается актуальный остаток лимита по каждому из видов операций, что позволяет держать руку на пульсе и предотвращать нежелательные превышения.

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Новый сервис позволяет представителям МСБ оперативно решать задачи по управлению командировочными, представительскими и хозяйственными расходами компании. Корпоративные карты банка «Санкт-Петербург», привязанные к расчетному счету юридического лица, являются инструментом для безналичной оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных.

«Мы стремимся сделать управление корпоративными финансами максимально прозрачным и удобным для бизнеса. Возможность детальной настройки лимитов прямо в интернет-банке – это ответ на запрос наших клиентов о необходимости более гибкого контроля за расходами сотрудников. Теперь владельцы бизнеса могут мгновенно адаптировать условия использования карт под текущие задачи, не обращаясь в отделение, что экономит время и снижает операционные риски», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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