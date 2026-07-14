CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбербанка

С момента запуска сервисом Сбербанка для поиска топлива на АЗС воспользовались 26 млн человек. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 29 тыс. автозаправочных станций — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Среди регионов наибольшую активность проявили жители Москвы — на них пришлось 8,21% всех пользователей. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург (4,61%), Казань (3,69%), Краснодар (3,58%), Уфа (3%), Воронеж (2,9%) и Пермь (2,5%). Основную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35–56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины.

infografika_press-sluzhby_sbera.jpg

Сбербанк

Кроме этого, высокий интерес пользователей потребовал готовности инфраструктуры к повышенной нагрузке. Системы кибербезопасности Сбербанка обеспечили защиту сервиса от подозрительной активности, попыток несанкционированного доступа, сканирования ресурсов и других видов сетевых и прикладных атак.

Пользователям также стала доступна информация о наличии конкретных видов топлива. Сервис показывает, есть ли на выбранной АЗС бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и другие виды топлива. Это позволяет заранее выбрать подходящую станцию и избежать лишних остановок в пути.

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

Сервис уже доступен в приложении «Сбербанк Онлайн». Пользователи, которые ранее добавили автомобиль в приложение, могут перейти к нему из раздела «Авто». Если автомобиль не добавлен, сервис доступен в разделе «Для жизни». Также воспользоваться сервисом можно в веб-версии. Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платежных данных.

В дальнейшем возможности сервиса продолжат расширяться. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность автозаправочных станций, что поможет выбирать не только нужную АЗС, но и наиболее удобное время для заправки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще