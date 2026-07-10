CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду

Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или оплатить такси, достаточно открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в «Сбербанк Онлайн». При оплате на экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима актуальная версия приложения: для Android — с 16.10, для iOS — с 17.0. Версию «Сбербанк Онлайн» можно посмотреть в разделе «Настройки» → «О приложении».

Индонезия стала уже 13-й страной, где клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду.

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта
«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта Цифровизация

За II квартал 2026 г. ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сбербанка вырос более чем в два раза. Каждый месяц свыше 190 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.

Страны Азии остаются наиболее популярным направлением для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Помимо Индонезии, оплата по QR также доступна клиентам Сбербанка в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще