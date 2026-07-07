Банк «Санкт-Петербург» завершил миграцию на российскую ITSM-систему SimpleOne

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» завершил проект по внедрению централизованной системы управления ИТ-процессами на базе российского решения SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). В результате миграции банк полностью заменил систему иностранного вендора OmniTracker, перенес более 50 тыс. конфигурационных единиц и 12 ключевых ИТ-процессов без остановки обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Интеграцию решения с ИТ-ландшафтом банка обеспечила компания «К2Тех».

Проект стартовал в мае 2024 г. За 16 месяцев работы команда банка и партнеров реализовала комплексную миграцию, которая потребовала 7 тыс. человеко-часов.

В рамках проекта автоматизирована деятельность Комитета по изменениям, Комитета по непрерывности и Комитета по мощностям. ITSM-система самостоятельно формирует задачи на проведение аудита конфигурационных единиц, обеспечивая актуальность данных в CMDB. Для финансового департамента реализован механизм аллокации ИТ-затрат, который распределяет расходы на ИТ по подразделениям банка исходя из логики использования систем, формирование отчетов теперь занимает три часа вместо двух дней.

Время обработки инцидентов сократилось на 40% за счет автоматической маршрутизации по данным из базы данных конфигурационных единиц (CMDB). Скорость принятия решений в Комитете по изменениям выросла на 25% благодаря полной автоматизации процесса согласований.

«ITSM – это своего рода операционная система ИТ: именно в ней связываются люди, технологии и процессы, обеспечивающие бесперебойную работу банковских сервисов. SimpleOne позволила нам не только перейти на российское решение, но и получить гибкую платформу, которую команда Банка может самостоятельно развивать под свои задачи. Это дает нам возможность быстрее совершенствовать процессы, повышать качество ИТ-услуг и надежность сервисов для бизнеса и клиентов», – сказал Алексей Тутуков, директор департамента мониторинга и бесперебойности информационных систем Банка «Санкт-Петербург».

Для автоматического наполнения базы CMDB реализовали интеграции с 13 источниками данных, проработали логику запуска интеграций в четкой последовательности для автоматического добавления информации о КЕ в CMDB (например, CPU, RAM, местоположение, связи и др.). Это позволило снизить трудозатраты на актуализацию CMDB на 90 процентов — с 100 человеко-часов в месяц до 10.

«Для бизнеса не имеет значения, какая система работает внутри. Наша цель — zero business impact, то есть сделать миграцию на новую систему незаметной для заказчика. В проекте с Банком «Санкт-Петербург» мы доказали это на практике: переход на SimpleOne произошел незаметно для клиентов и сотрудников банка. Более того, новая платформа и ее интеграция с 13 системами-источниками данных уже повышают точность и скорость ИТ-процессов, влияя на надежность обслуживания и лояльность клиентов», — сказала Елена Колбей, руководитель практик ITAM и ITSM «К2Тех».

«Несколько лет назад компании выбирали российское ПО просто потому, что альтернативы не осталось. Сейчас, как я считаю, ситуация изменилась: заказчики приходят не за заменой, а за развитием — им важно, что платформа умеет расти вместе с их процессами. Проект Банка «Санкт-Петербург» показателен именно этим: миграция стала поводом пересобрать ИТ-управление заново, а не скопировать старую систему на новой технологии», — отметил Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Внедрение централизованной системы позволило устранить «силосную» культуру в ИТ-подразделениях и сделать все процессы прозрачными и измеримыми. Проект охватил все территории присутствия банка — Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву, Калининград и Новосибирск.