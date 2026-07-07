AIRI, Сбербанк и УрФУ открыли лабораторию ИИ в промышленности

Совместная научно-исследовательская лаборатория института AIRI, Сбербанка и Уральского федерального университета создана на базе Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ в составе Учебно-научного центра «Искусственный интеллект». Коллектив сосредоточится на разработке и внедрении передовых технологий искусственного интеллекта в ключевых отраслях промышленности. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

Лаборатория объединит фундаментальные исследования в области машинного обучения с практическими задачами предприятий. Разрабатываемые технологии будут ориентированы не только на получение новых научных результатов, но и на последующую валидацию и пилотное внедрение на производственных площадках партнеров.

Одним из ключевых направлений работы станет создание систем предиктивной аналитики, позволяющих прогнозировать техническое состояние промышленного оборудования и предотвращать аварийные остановки. Исследователи будут разрабатывать методы анализа многомерных потоков сенсорных данных с использованием современных подходов самообучения, графовых нейронных сетей и моделей оценки остаточного ресурса оборудования, способных эффективно работать даже в условиях ограниченной разметки данных и различий между производственными объектами.

Еще одно важное направление связано с разработкой интеллектуальных систем промышленной безопасности. Новые алгоритмы раннего обнаружения аномалий смогут выявлять нештатные режимы работы технологических процессов, своевременно предупреждать операторов о потенциальных рисках и предоставлять объяснения причин возникновения тревожных ситуаций.

Лаборатория также займется созданием методов оптимизации технологических процессов с использованием обучения с подкреплением и цифровых моделей производственных объектов. Такие решения позволят автоматически находить оптимальные режимы работы оборудования с учетом требований к производительности, энергоэффективности и промышленной безопасности.

Особое внимание будет уделено разработке интеллектуальных технологий для электроэнергетики. Планируется создание моделей прогнозирования генерации и потребления электроэнергии, систем диагностики и прогностического обслуживания энергетического оборудования, а также методов оценки устойчивости энергосистем и обнаружения технологических нарушений.

Существенный блок исследований посвящен горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Искусственный интеллект будет применяться для прогнозирования состояния оборудования, анализа геолого-технологических данных, повышения эффективности добычи и переработки ресурсов, а также для раннего выявления потенциально опасных производственных ситуаций.

Кроме того, лаборатория будет развивать методы геопространственного машинного обучения для моделирования природно-антропогенных рисков, анализа экологических процессов и исследования пространственно распределенных данных, что открывает новые возможности для мониторинга окружающей среды и поддержки принятия решений.

Деятельность лаборатории будет строиться в тесном взаимодействии с промышленными партнерами, что позволит оперативно адаптировать научные разработки к реальным производственным задачам и ускорить их внедрение. Участие студентов, аспирантов и молодых исследователей в проектах обеспечит подготовку специалистов, обладающих опытом решения актуальных задач цифровой трансформации промышленности.

«Уверен, что создание лаборатории, специализирующейся на применении ИИ в промышленности на Урале, историческом месте сосредоточения индустриальных инноваций, станет важным шагом в развитии отечественных исследований в области промышленного искусственного интеллекта, укреплении сотрудничества науки и бизнеса и формировании технологий нового поколения для высокотехнологичных отраслей экономики», — сказал Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI.

«В промышленности ИИ уже стал практическим инструментом, который помогает эффективнее управлять производственными процессами. Урал — благодатная почва для развития таких решений: здесь сосредоточены сильные промышленные предприятия, инженерная школа и реальный спрос на технологии. Совместная лаборатория «Сбера», УрФУ и AIRI объединит экспертизу банка, фундаментальную науку и современные исследования в области ИИ. Это позволит быстрее доводить разработки до реальных задач предприятий и готовить специалистов, которые будут внедрять эти технологии в регионе», — сказал Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка.

«Для Уральского федерального университета особенно важно, чтобы искусственный интеллект развивался не в отрыве от реального производства, а там, где он может помогать в решении конкретных инженерных задач. Совместная лаборатория со «Сбером» и AIRI позволит объединить науку, промышленность и подготовку студентов, которые будут уметь применять ИИ в интересах уральской и российской экономики», — сказал Илья Обабков, ректор Уральского федерального университета.