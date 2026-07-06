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В «Сбере» представлен цифровой семейный офис

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, «Сбер» запустил «Цифровой семейный офис» — первую в России цифровую платформу для комплексного управления капиталом и жизненными потребностями семьи. Новый сервис объединяет юридические, имущественные и личные вопросы семьи в защищённом пространстве и помогает решать их самостоятельно, через доверенное лицо или с помощью профильных экспертов.

В мировой практике семейные офисы — это компании, которые занимаются обслуживанием интересов одной или нескольких состоятельных семей — традиционно помогают сохранять и приумножать их благосостояние на протяжении многих поколений. До недавнего времени подобные услуги были доступны лишь ограниченному кругу состоятельных клиентов.

Благодаря цифровым технологиям услуги семейного офиса теперь становятся более удобными и открытыми для широкой аудитории. В личном кабинете клиент может хранить историю обращений, контролировать выполнение задач и при необходимости предоставлять доступ членам семьи или доверенным лицам. Сервис объединяет шесть ключевых направлений: образ жизни, имущество, бизнес и финансы, защиту капитала, наследование и филантропию.

Пользователи могут самостоятельно создавать поручения, получать предложения от проверенных партнёров и выбирать наиболее подходящее решение. При необходимости к работе подключаются персональные советники, специализирующиеся на конкретных направлениях. Новый цифровой сервис дополняет премиальное обслуживание, позволяя клиентам выбирать наиболее удобный формат взаимодействия: самостоятельно, через платформу, или при поддержке персонального менеджера в отделении банка.

С помощью платформы можно решать как стратегические вопросы — структурирование активов, создание личного фонда, планирование наследования, организацию медицинского сопровождения или образования детей, — так и повседневные задачи. Например, подобрать уникальный маршрут путешествия, организовать семейное мероприятие любого масштаба или найти билеты на востребованные культурные события.

Важной частью платформы стал ИИ-ассистент на базе нейросети GigaChat. Он помогает формулировать запросы, подбирать подходящие сервисы и сопровождает клиента на всех этапах решения задачи.

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Безопасность — один из ключевых принципов работы сервиса. Все данные хранятся в защищённом цифровом пространстве, а доступ к информации распределяется самим владельцем аккаунта с учётом ролей и полномочий участников.

Найти сервис и зарегистрироваться можно в «СберБанк Онлайн» — в разделе «Для жизни». На первом этапе «Цифровой семейный офис» будет доступен клиентам Sber Private Banking, а в дальнейшем его планируется расширить и на другие премиальные сегменты клиентов банка.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Большинство состоятельных семей в России управляют капиталом фрагментарно: активы разрознены, нет единой картины владения и долгосрочного плана передачи благосостояния следующему поколению. Традиционно эту задачу решали семейные офисы, но такой формат был доступен лишь тем, кто мог позволить себе команду юристов, финансовых советников и инвестиционных экспертов. Цифровизация и искусственный интеллект меняют эту ситуацию: комплексное управление семейным благосостоянием становится доступнее. «Цифровой семейный офис» «Сбер» — первый шаг в этом направлении. На старте сервис доступен премиальным клиентам, а в перспективе изменит представление об управлении семейным благосостоянием в России».

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