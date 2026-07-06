CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Сбербанк представил GigaChat 3.5 Ultra: модель лучше пишет код, решает агентские задачи и работает с длинными текстами

Россиянам стала доступна новая флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra. Она стала умнее, генерирует длинный текст до четырех раз быстрее, потребляет меньше ресурсов и почти вдвое компактнее предыдущей версии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Обновленная модель лучше решает задачи, связанные с написанием кода, математикой, работой с длинными текстами и автономными агентными сценариями. В основе модели — собственная отечественная архитектура с технологией линейного внимания, разработанная командой Сбербанк.

Улучшенной моделью может пользоваться любой желающий. В ИИ-помощнике «ГигаЧат» она доступна всем, кто хочет применять ИИ для личных и рабочих задач. В Open Source она бесплатно доступна разработчикам по всему миру для встраивания в свои сервисы и создания ИИ-агентов.

На что способна GigaChat 3.5 Ultra

Кодирование и математика — модель увереннее генерирует и проверяет код, точнее решает математические задачи и финансовые расчеты, работает с числами. Ответы стали точнее, структурнее и удобнее для восприятия. Все это позволяет встраивать модель в реальный рабочий процесс разработчика, аналитика или инженера.

Чтение и анализ длинных текстов — эффективно анализирует контракты, техрегламенты, отчеты и другие объемные документы без потери точности и контекста — за счет архитектуры линейного внимания она не перечитывает текст заново, а накапливает контекст постепенно, как человек, который помнит суть разговора. Скорость работы с длинными текстами выросла до четырех раз.

Автономность и ИИ-агенты — модели можно поставить задачу, и она сама найдет информацию, напишет и выполнит код, обратится к нужному сервису и вернет готовый результат. Это позволяет автоматизировать рутину: мониторинг, обработку данных, подготовку отчетов по расписанию.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

На тестах, которые измеряют способность ИИ решать задачи по программированию, математике, выполнению сложных многошаговых заданий и качество русскоязычного диалога, GigaChat 3.5 Ultra превзошла предыдущую флагманскую модель Сбербанка. А по ряду показателей приблизилась к результатам сильных открытых моделей, например, к DeepSeek 3.2, при этом будучи почти вдвое компактнее.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка: «Мы живем в момент, когда разрыв между человеком и возможностями ИИ резко сокращается. GigaChat 3.5 Ultra — наш шаг к тому, каким должен быть ИИ-инструмент для решения реальных задач: полноценный партнер, способный мыслить в логике конкретного процесса, а не просто отвечать на вопросы. Чтобы разработать такую модель, нужно постоянно экспериментировать и пробовать то, чего до тебя не делал никто — количество наших экспериментов выросло более чем вдвое, до 1500. Мы доказали, что создать модель сильную модель можно на собственной архитектуре и с принципиально меньшими ресурсами. Хотим, чтобы наши решения становились основой для новых продуктов и исследований, выходящих далеко за пределы Сбера».

GigaChat 3.5 Ultra — результат разработки Сбербанка: команда создала уникальную архитектуру с применением технологии линейного внимания. В отличие от классического «внимания» ИИ-моделей, которое при каждом новом слове заново сверяет его со всем предыдущим текстом, линейное внимание один раз «запоминает» суть прочитанного и дальше просто дополняет эту память — примерно как человек, который держит в голове краткий пересказ книги, а не перелистывает ее с начала при каждой странице. GigaChat 3.5 Ultra — одна из самых больших моделей с линейным вниманием среди всех, что выходили в опенсорс.

При обучении модели акцент сделан на натуральных, созданных человеком текстах, прошедших многоуровневую классификацию и фильтрацию — собранный увеличенный датасет позволил достичь лучших метрик. Модель построена по архитектуре MoE (Mixture of Experts) и примерно вдвое компактнее предыдущей версии GigaChat Ultra, что снижает потребление вычислительных ресурсов и позволяет разворачивать ее на более доступном оборудовании — а значит, больше компаний и разработчиков смогут запускать модель самостоятельно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

Россиян лишат карт Visa и Mastercard

В России создан оперштаб по борьбе с мошенниками в интернете. Его возглавил вице-премьер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще