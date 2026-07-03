Сбербанк усиливает развитие физического ИИ: открылся новый офис Центра робототехники

Центр робототехники Сбербанка открыл новый офис в Москве по адресу: ул. Автозаводская, 23А, корп. 2. Новое пространство — важный шаг в развитии Physical AI. Это ключевое направление для Сбербанка, объединяющее искусственный интеллект, робототехнику и автономные решения для создания систем, способных самостоятельно действовать в физическом мире. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый офис объединит исследовательские, инженерные, программные и продуктовые команды в едином пространстве, где можно быстрее проходить путь от идеи и прототипа до тестирования и пилотных внедрений. Площадь офиса составляет 8745 кв. м — в 4,5 раза больше предыдущего на Кутузовском проспекте. Он рассчитан на работу более 300 человек.