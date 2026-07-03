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Цифровизация ИТ в банках
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Доля цифровой ипотеки в Банке ДОМ.РФ достигла 99%

За первое полугодие 2026 года доля цифровой ипотеки в Банке ДОМ.РФ (входит в группу ДОМ.РФ) составила 99%. Это на 2 процентных пункта больше, чем по итогам 2025 года.

«Наша группа последовательно развивает цифровые инструменты для удобного и качественного предоставления банковских услуг. Результатом этой работы становится не просто рост статистических показателей, а реальная экономия времени клиентов, для которых взаимодействие с банком и решение жилищных вопросов превращается из сложного многоэтапного процесса в быструю и понятную цифровую услугу», – подчеркнул управляющий директор, член правления ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

На текущий момент доля всех полученных услуг в цифровом виде в розничном сегменте превысила 90%. В том числе, по получению кредита в электронном виде проходит 88% против 82% в 2025 году. А доля цифрового открытия сберегательных продуктов составляет 90% (аналогично 2025 году).

«Ипотека – важный финансовый инструмент для семьи. И здесь на первый план выходит удобство ее оформления. Цифровизация позволяет сделать путь клиента к покупке жилья заметно проще, а банку – ускорить принятие решений и повысить качество сервиса. Сегодня цифровая ипотека – это уже не отдельная опция, а полноценный стандарт работы с клиентом», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Группа ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ внедряют автоматизированные решения и инструменты, чтобы еще больше ускорить и улучшить качество предоставления финансовых услуг. В 2025 году в Банке ДОМ.РФ запущен в работу уникальный сервис по удаленному открытию вкладов с онлайн-подтверждением личности через финансовый маркетплейс. Также реализуется проект «Ипотека за 20 минут», основанный на автоматизации и применении цифровых сервисов. С 2023 года в Банке ДОМ.РФ работает подача заявки через QR-код с применением Цифрового профиля гражданина. Это уникальный сервис, позволяющий подать заявку и получить одобрение жилищного кредита без предоставления бумажных документов. В работу банка внедрен сервис мобильной электронной подписи «Госключ» для подписания кредитной документации, автоматизировано получение выписки ЕГРН от продавца вторичной недвижимости, реализована автоматическая выдача ипотеки, а также используется искусственный интеллект для распознавания договоров долевого участия.

Рекламаerid:2W5zFGC5PrZРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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