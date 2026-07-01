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Российские ученые придумали, как лучше использовать ИИ для выявления мошенничества и более точных рекомендаций

Группа российских ученых из Сбербанка, Института AIRI, ИСП РАН и Математического института имени В. А. Стеклова РАН создала технологию, которая повысит эффективность борьбы с мошенничеством и подготовке более точных продуктовых предложений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Подготовку статьи лидировали научный директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Андрей Савченко и руководитель группы «ИИ в промышленности» Института AIRI Илья Макаров.

Главный результат работы — искусственный интеллект теперь анализирует не изолированные действия человека, а всю совокупность его цифровых связей, что, например, позволяет точнее выявлять признаки мошенничества, определять характеристики клиента, предсказывать отток, готовить персонализированные рекомендации банковских продуктов.

Современные цифровые сервисы ежедневно обрабатывают колоссальные объемы данных о действиях пользователей, однако традиционные модели часто рассматривают каждого клиента по отдельности, упуская из виду критически важную информацию. Российские ученые доказали: для высокой точности прогнозов необходимо учитывать не только последовательность шагов человека, но и его скрытые связи с товарами, категориями и, что особенно важно, с другими людьми.

Предложенный подход органично объединяет модели последовательностей событий с графовыми данными. Это открывает новые возможности сразу в нескольких областях: выявление мошенничества, совершенствование рекомендательных систем, скоринг и поведенческая аналитика. Технология успешно прошла испытания на четырёх крупных массивах данных из финансовой сферы и электронной коммерции, стабильно повышая качество работы моделей. Максимальный зафиксированный прирост точности по показателю AUC составил 2,3%.

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Сергей Рябов, старший управляющий директор, директор по ИИ-трансформации Сбербанка: «Эта разработка принесет пользу каждому человеку, который пользуется маркетплейсами, онлайн-платформами и другими цифровыми площадками. Решение поможет сделать сервисы безопаснее, удобнее и точнее для людей. Для банков и финтех-компаний это способ поможет точнее выявлять мошенничество и оценивать риски. Для электронной коммерции и цифровых платформ — лучше понимать интересы пользователей, делая рекомендации и персональные предложения действительно полезными. Для науки эта работа демонстрирует, что сочетание контрастивных методов обучения с графовыми представлениями позволяет создавать гораздо более информативные модели поведения. Если раньше ИИ анализировал "одинокого" клиента, то теперь он видит картину целиком. Это означает качественно новый уровень безопасности».


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