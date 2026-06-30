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«МТС Банк» запустил сервис сбора денег на различные цели

«МТС Банк» объявляет о запуске сервиса «Сбор денег» на базе решения от НСПК. Собирать средства без комиссии можно на различные цели: помощь, школьный или общедомовой сбор, на подарок и другие, предварительно выбрав наиболее подходящий сценарий. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Собирать деньги можно в приложении «МТС Деньги».

Ключевым отличием данного сервиса является то, что переводить деньги по QR-коду или ссылке можно будет вне зависимости от того, клиентом какого банка-участника проекта является плательщик. Сейчас к решению подключено уже несколько банков, а их количество будет расти.

Сбор можно создать всего в пару кликов и сразу отправить на него ссылку в личные сообщения или в чат в любом мессенджере или социальной сети. Участники сбора сами решают, сколько денег им перевести, средства поступают на выбранный клиентом счет в «МТС Банке». При этом организатор видит, кто уже перевел и сколько. Но есть и второй вариант – организатор сбора может сам указать нужную сумму.

При создании сбора можно выбрать один из трех сценариев: временный – действует до заданного срока. Можно создать до пяти сборов за стуки; разовый – для одного перевода сроком до 24 часов. Можно создать до 100 сборов в сутки; постоянный – без ограничений по сроку. Можно создать один сбор.

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В настройках сбора можно указать также общую сумму сбора и сумму с участника. Если эти значения не фиксированные, их можно не заполнять.

Сервис доступен в мобильном приложении «МТС Деньги» на ОС Android – на главной странице раздел «Сборы денег». Также можно перейти через раздел «Платежи» – блок «Переводы». В ближайшее время сервис станет доступен в личном кабинете в интернет-банке, включая пользователей ОС iOS.

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