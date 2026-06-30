«Диасофт» поможет банкам выполнить новые требования Банка России по передаче событий в БКИ за 30 минут

С 1 июля 2026 г. вступает в силу указание Банка России №7186-У, которое меняет порядок взаимодействия банков с бюро кредитных историй (БКИ). Согласно новым требованиям, с 1 января 2027 г. банки должны будут передавать в БКИ информацию о ряде кредитных событий не позднее 30 минут после их наступления. Ранее на это отводилось до двух рабочих дней.

Изменения касаются новой группы событий 2.13 «Предупреждение возможного мошенничества». В нее входят создание кредитной заявки, ее одобрение или отказ, подписание кредитного договора и выдача денежных средств клиенту.

Новые сроки требуют от банков более высокого уровня автоматизации. Если ранее автоматически мог формироваться только XML-файл кредитной истории, а выгрузку событий, подписание, шифрование и отправку файла в БКИ выполнял пользователь, то теперь весь процесс передачи новых событий должен осуществляться автоматически.

Продукт «Взаимодействие с БКИ» от «Диасофт» (входит в решение «Кредитный конвейер») позволяет формировать и выгружать данные по группе событий 2.13 в необходимом формате, а также обеспечивает передачу отдельных событий на каждом этапе кредитования: при создании заявки, принятии решения по ней, подписании договора и выдаче кредита. АБС «Диасофт» уже поддерживает обмен данными с продуктом «Взаимодействие с БКИ» по событиям группы 2.13, включая подписание кредитного договора и выдачу средств. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Для безопасной передачи данных также требуется автоматическое подписание и шифрование файлов. В зависимости от ИТ-архитектуры банка возможны два сценария. Если банк обменивается данными с БКИ напрямую, для защиты файлов может использоваться продукт «Электронная подпись» от «Диасофт» (входит в решение «Кредитный конвейер»). Если в банке используется Credit Registry, то именно он выполняет функции подписания и шифрования перед передачей информации в БКИ.

Таким образом, ИТ-продукты «Диасофт» помогают банкам подготовиться к новым требованиям и выстроить автоматизированный процесс обмена данными с БКИ в установленные сроки с использованием электронной подписи и шифрования.