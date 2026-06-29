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Сбербанк внедрил платежные сервисы для дистрибьюторов компании «КМП»

Московский банк Сбербанка интегрировал в бизнес-процессы партнера «Компании Металл Профиль» сервисы «Моментальные платежи», B2B СБП и «Оплата в кредит». Новые инструменты сделали расчеты между производителем и его дистрибьюторами быстрее, удобнее и надежнее, а также открыли дополнительные возможности для финансирования закупок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря интеграции платежных сервисов Сбербанка партнеры компании могут оплачивать поставки в режиме реального времени и получать подтверждение платежа практически мгновенно. Средства оперативно поступают на счет поставщика, что ускоряет отгрузку продукции и делает финансовые процессы более предсказуемыми.

Дополнительным инструментом для развития бизнеса стала услуга «Оплата в кредит». Теперь дистрибьюторы могут приобретать продукцию без необходимости договариваться об отсрочке платежа. Финансирование оформляется непосредственно в процессе покупки, что помогает поддерживать необходимый объем товарных запасов и сохранять оборотные средства для других задач бизнеса.

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Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня скорость финансовых операций напрямую влияет на эффективность бизнеса. Особенно это важно для компаний, которые работают с большой партнерской сетью и регулярно совершают крупные закупки. Новые сервисы позволяют дистрибьюторам «Компании Металл Профиль» быстрее проводить расчеты, а при необходимости — получать финансирование на покупку продукции буквально в несколько кликов. В результате выигрывают все участники процесса: поставщик получает деньги без задержек, а партнеры — больше гибкости для развития своего бизнеса».

Руслан Нафигин, коммерческий директор «Компании Металл Профиль»: «30 лет на рынке — это путь постоянного совершенствования. Работая с такими партнерами как Сбербанк, гарантируем нам высокий стандарт качества. Мы убеждены: истинная финансовая стабильность начинается с ответственного планирования, и мы вкладываем этот принцип в каждый наш сервис, бережно относясь к ресурсам партнеров».

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