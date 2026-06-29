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Приложение «СберИнвестиций» снова доступно на iPhone

Официальное приложение «СберИнвестиций» снова доступно в App Store под названием «Актив». В новой версии клиентам станет удобнее и проще следить за инвестициями, ориентироваться в рыночной ситуации и находить информацию для принятия решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одним из главных нововведений стал раздел «Пульс экономики». Теперь инвесторы могут видеть ключевые показатели, влияющие на рынок: ключевую ставку, инфляцию и среднюю доходность депозитов. Для каждого показателя доступны подборки инвестиционных инструментов, которые помогают получить доходность на уровне или выше указанных показателей в текущей экономической ситуации.

Работа с облигациями стала прозрачнее. При входе в первичные размещения теперь доступна вся важная информация: рейтинги компаний, купонная доходность и бумаги с плавающей ставкой. Пользователи могут заранее оценить потенциальный финансовый результат сделки, а для клиентов срочного рынка стали доступны условные заявки.

Все документы всегда под рукой: справки, отчеты и выписки собраны в одном разделе. Можно сформировать брокерский отчет за любой период, быстро узнать о положенных налоговых льготах и убытках или статусе заявления на вычет по ИИС.

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Для начинающих инвесторов приложение остается удобной точкой входа: брокерский счет можно пополнить напрямую с банковской карты и быстро совершить первую сделку.

Максим Чекмарев, директор дивизиона «СберИнвестор» Сбербанка: «Мы создавали наше приложение, думая о людях и их повседневных задачах. Инвестор сегодня — это человек, который хочет не просто нажимать кнопки "купить" или "продать", а понимать, что происходит с его деньгами. Ему важно знать, почему растут цены, как инфляция влияет на его личный бюджет и где быстро найти нужную справку для налоговой. Поэтому мы сделали акцент на прозрачности и доступности информации. Наша цель — чтобы каждый человек, открыв приложение, чувствовал себя уверенно и мог легко управлять своим капиталом каждый день».

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