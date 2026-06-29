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68% молодых россиян склонны совершать импульсивные покупки

Большинство молодых россиян (83%) от 18 до 35 лет планируют свой бюджет заранее. При этом 68% не обходятся без спонтанных покупок. Чаще всего деньги уходят на маркетплейсы и онлайн-покупки (41%), а также на кофе (28%) и доставку еды (24%). Такие данные получили «СберСтрахование жизни» и «Работа.ру». Об этом CNews сообщили представители «СберСтрахования жизни».

38% молодежи сообщили, что регулярно планируют свои расходы наперед, еще 45% — время от времени. При этом 17% опрошенных так не делают, поскольку не видят в этом необходимости.

Импульсивные покупки остаются заметной частью повседневных расходов. Почти половина респондентов (48%) совершают их иногда — под настроение или по ситуации. Ещё 10% признались, что сталкиваются с такими покупками очень часто, а 10% — чаще, чем хотелось бы признавать. При этом 28% редко совершают незапланированные покупки, поскольку контролируют бюджет, а 4% не делают их никогда.

Чаще всего россияне тратят больше, чем планировали, на маркетплейсы и онлайн-покупки — такой вариант выбрал 41% опрошенных. На втором месте — кофе: перерасход по этой категории отметили 28% респондентов. Ещё 24% чаще тратят на заказ и доставку еды, 21% — на кафе и рестораны, еще столько же (21%) — такси и транспорт. Путешествия назвали 14%, развлечения (кино, концерты, театр и другое) — 10%, онлайн-игры — 3%, различные онлайн-подписки (приложения, фильмы, музыка и другое) — 1%. При этом каждый десятый обычно укладывается в запланированный бюджет.

Спонтанные приобретения чаще всего совершаются из свободных денег после зарплаты — этот вариант выбрали 57% молодежи. Еще 39% используют для таких трат накопленные средства, 21% — кэшбэк и бонусные баллы, 14% — кредитную карту.

Ирина Корсакова, исполнительный директор «СберСтрахования жизни»: «Согласно исследованию, большинство молодых людей стараются планировать свой бюджет заранее, но при этом не могут отказать себе в импульсивных покупках. План не выдерживает столкновения с современными потребностями: чаще всего это заказы на маркетплейсах и онлайн-покупки — 41%, кофе — 28% и доставка еды — 24%. Для таких расходов молодёжь активно использует, в том числе программы лояльности и кредитные карты. Кроме того, молодежь не забывает и о финансовой грамотности. Так, с начала этого года треть (30%) оформленных договоров страхования жизни и здоровья владельцев кредитных карт пришлась именно на молодёжь до 35 лет. Такая страховка поддерживает в случае потери дохода, например, из-за болезни. Как только человек закрывает больничный и подаёт онлайн-заявку по страховому случаю — страховая компания в течение пяти минут перечисляет на счет выплату. Ею можно распорядиться по своему желанию: направить на закрытие кредитной карты или потратить на другие расходы. За январь-июнь молодые владельцы кредитных карт получили 43 млн руб. выплат по страховым случаям».

На возрастную группу 36–55 лет приходится 44% оформленных договоров страхования жизни владельцев кредитных карт, 56–75 лет — 26%, старше 76 лет — менее 1%.

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Исследование проведено в июне 2026 г. во всех регионах России. В опросе приняли участие экономически активные жители страны от 18 до 35 лет.

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