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«Клик» от «Точка Банка» запустил самостоятельное подключение чаевых и QR-оплаты

«Клик» от «Точка Банка» одним из первых среди российских банков сделал самоподключение доступным сразу для двух сценариев — безналичных чаевых и оплаты по QR, в которой клиент сам указывает сумму покупки. Пользователи могут зарегистрироваться, получить QR-код или ссылку и начать сразу принимать платежи. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Раньше для подключения нужно было оставить заявку и дождаться сопровождения со стороны менеджера. Из-за нескольких этапов подключения путь до первых платежей мог растянуться на дни и даже недели, что критично для небольшого бизнеса. Сейчас пользователь может самостоятельно получить QR-код или ссылку и в течение нескольких минут принять платеж.

Отдельный сценарий предусмотрен для оплаты товаров и услуг. Предприниматель может разместить QR-код в точке продаж или отправить ссылку клиенту для оплаты онлайн, а покупатель — самостоятельно указать сумму и совершить платеж. Такой формат снижает порог входа для небольшого бизнеса, поскольку предпринимателю не нужно тратиться на терминал. Он особенно хорошо подойдет, например, для консультаций, занятий с репетитором, услуг мастеров или небольших торговых точек, где сумма может меняться от заказа к заказу.

Вместе с этим, сервис стал доступен новым сферам бизнеса и более широкому кругу пользователей. Клик подойдет для не только ресторанам и кафе, но и салонам красоты, автомойкам, отелям, фитнес-клубам и другим компаниям из сферы услуг. Новыми сценариями могут пользоваться индивидуальные предприниматели, мастера бьюти-сферы, фотографы, репетиторы, самозанятые специалисты, небольшие команды, которым важно быстро начать принимать оплату и вознаграждения от клиентов.

«Мы стараемся смотреть шире и думать о том, какой опыт получает клиент нашего клиента. В конечном счете именно это влияет на то, захочет ли человек вернуться снова, оставить чаевые и насколько комфортным окажется его взаимодействие с бизнесом. Хорошие платежные сервисы должны быть почти незаметны: бизнесу не нужно тратить время на сложное подключение, а клиенту — разбираться в дополнительных шагах. Сегодня для бизнеса платежи — это уже не только получение денег, но и часть клиентского опыта. Чаевые, отзывы и другие дополнительные возможности становятся естественным продолжением оплаты, которые добавляют удобства и качество процесса платежа. Поэтому мы сделали подключение максимально быстрым и объединили в одном сервисе сразу два востребованных сценария для предпринимателей и их клиентов», — сказал Евгений Николаев, лидер развития «Клик» от «Точка Банка».

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Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены Цифровизация

По данным Банка России, доля альтернативных способов оплаты продолжает расти, а QR-код — наиболее востребованный платежный инструмент. В Клик отмечают, что все больше предпринимателей ожидают от сервисов максимально простого и быстрого запуска. Воспользоваться сервисом могут клиенты любых банков. Чтобы начать принимать оплату за товары и услуги, пользователю необходим соответствующий статус — самозанятого, ИП или юрлица.

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