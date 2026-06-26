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Банк «Русский Стандарт»: до 36% выросла доля платежей через СБП

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Интерес к СБП неуклонно растет год к году. Весной 2026 г. доля покупок через СБП в общем числе платежей по картам всех банков в эквайринговой сети «Русского Стандарта» выросла до 36%, тогда как годом ранее она была 33%, а весной 2024 г. – 25%. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Минувшей весной, согласно статистике банка, общая сумма покупок через СБП выросла на 10% относительно аналогичного периода 2025 г. и на 39% относительно весны 2024 г.

Как показала статистика банка «Русский Стандарт», россияне стали совершать покупки через СБП чаще, но на более низкие средние чеки. Так, средняя сумма платежа через СБП весной 2026 г. составила 968 руб. – против 1,72 тыс. руб. в 2025 г. и 971 руб. в 2024 г. Подобное можно объяснить тем, что платежи через СБП стали настолько неотъемлемой частью жизни, что россияне все чаще используют сервис для небольших покупок – от приобретения различных мелочей на маркетплейсах до продуктов по дороге с работы домой.

Минувшей весной в число популярных категорий трат в зависимости от количества платежей через СБП вошли супермаркеты (517 руб.), быстрое питание (646 руб.) и маркетплейсы (1 633 руб.).

Методология: в рамках исследования были изучены данные по всем покупкам через СБП по картам всех банков в эквайринговой сети банка «Русский Стандарт» весной 2026, 2025 и 2024 гг.

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