Когда платят картами и СБП: исследование «Точка Банк»

По данным ЦБ в России растет популярность альтернативных способов оплаты. Например, в оплате покупок растут доли QR-кодов, биометрии и операций с электронными кошельками. Аналитики сегмента розницы в «Точка Банке» выяснили, как бизнес использует разные способы приема платежей. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Карты — главный платежный инструмент, но СБП набирает популярность

Карты остаются главным платежным инструментом: за последний год в среднем 74% покупок были оплачены картами по данным клиентов «Точка Банка».

На СБП приходится каждый четвертый платеж (26%)* , их доля в безналичных способах оплаты постепенно растет. Но это не значит, что СБП линейно вытесняет карты, а формирует собственную нишу. Внутри года динамика была неровной: несколько месяцев доля карт снижалась, а доля СБП росла, но весной 2026 года карты немного отыграли назад. К маю 2026 г. доля оплат картой достигла 73%.

«Одним из факторов, который поддерживает популярность оплаты картами, может быть программа лояльности, а именно – кешбэк. По картам кешбэк доходит до 10%, а по СБП — около 1% или вообще отсутствует. Для части покупателей возможность получить повышенный кешбэк — аргумент в пользу оплаты картой. Предприниматели отмечают, что их клиенты выбирают этот способ оплаты с учётом ощутимой дополнительной выгоды. Они копят кешбэки и даже уточняют категорию, чтобы баллы точно начислились. Кроме того, при нестабильной работе мобильного интернета покупателям не всегда удаётся быстро воспользоваться оплатой по QR-коду, если не подключиться к Wi-Fi. Перебои в работе оплаты по QR в апреле могли стать причиной перехода на карты», — сказал Илья Романов, руководитель продукта «Торговый эквайринг» в «Точка Банке».

Средний чек при оплате СБП больше

Средняя сумма платежей по СБП почти в четыре раза выше, чем по картам: 4,2 тыс. руб. против 1,1 тыс. руб. По медиане разрыв всего в два раза в пользу СБП: 800 руб. против 370 руб. При этом с ростом суммы платежа растет и доля оплат по СБП. После суммы в 1,5 тыс. руб. доля СБП в оплатах становится больше 50%.

Меньше всего доля оплат по СБП в чеках от 250 до 500 руб. Т.е. СБП оплачивают чаще дорогие покупки.

«Чем больше чек, тем выгоднее предпринимателю принимать оплату по СБП. Тот же туризм или мебель с большим средним чеком часто используют одни только платежи по СБП. А фитнес-центры, например, принимают платежи по картам и СБП, но если клиент хочет приобрести абонемент, который стоит выше среднего чека, его сразу просят оплатить по СБП. На выбор оплаты по СБП играют как программы лояльности банка, так и привычный пользовательский опыт», — сказал Евгений Глухов, руководитель продукта «QR-платежи» в «Точка Банке».

Самые большие средние чеки по картам в категориях ЖКХ, медицина и образование. Больше всего денег при оплате по СБП покупатели потратили на спорт и отдых, дом и ремонт, музыку.

Картами чаще платят офлайн, а СБП онлайн

Наибольшая доля платежей по картам в офлайн категориях: канцтоварах (89%), товарах для животных и ветеринарных услугах (85%), автомобильных заправках (84%), ресторанах (83%) и супермаркетах (81%).

Через СБП в основном оплачивают в категориях, где покупка чаще связана с сервисом, онлайн-заказом или более осознанным платежом: билеты в кинотеатры (99%), аренду авто (98%), цифровые товары (95%), финансовые услуги (94%) и образование (89%).

Большинство платежей совершается днем (47%), утром (26%) и вечером (23%) покупок меньше. На ночное время приходится всего 4%. Картами чаще расплачиваются утром (85%) и днем (74%), когда большинство покупателей находятся вне дома.

Доля оплат по СБП растет вечером (38%) и ночью (38%), в это время большинство покупателей дома, соответственно большинство покупок совершается онлайн. Оплата интернет-заказов по карте не так удобна, как QR: нужно вводить данные карты и код из СМС, поэтому покупатели предпочитают более быстрые способы оплаты.

Как считали

Аналитики собрали и проанализировали больше 200 млн транзакций покупателей, совершённых за год (май 2025 — май 2026). Использовались обезличенные данные клиентов продуктов приёма платежей от Точка Банка. В транзакциях учитывались только C2B оплаты (от физических лиц бизнесу) по карте и СБП. Исключались категории, характерные больше для B2B, например, оплата услуг рекламных агентств.

Агрегированную статистику по рынку в целом также публикует ЦБ — раз в квартал. Данные регулятора охватывают всех участников рынка, методология подсчёта при этом отличается, поэтому цифры могут расходиться.

Этим исследованием аналитики дополнили картину: показали, как покупатели выбирают способ оплаты в зависимости от времени суток, размера чека и категории товаров.

* По данным Центробанка на карты в I квартале 2026 г. пришлось 59% платежей, а на QR-коды всего 5% (3% из которых по СБП). Мобильный и онлайн-банкинг в данных ЦБ выделен в отдельную категорию (15%).