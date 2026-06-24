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Банк ВБРР кратно увеличил объем транзакционных операций и улучшил цифровой опыт клиентов с ИИ Smart Engines

Банк ВБРР кратно увеличил объем транзакционных операций и улучшил цифровой опыт клиентов с ИИ Smart Engine. Подведены итоги масштабной трансформации «ВБРР онлайн» – от дизайна и платежных сервисов до внедрения умной камеры на базе ИИ от Smart Engines. Банк фиксирует кратный рост транзакционной активности при оплате по QR-коду, номеру телефона и переводам по реквизитам, а также заметное улучшение пользовательского опыта в задачах ежедневного банкинга в мобильном приложении и в веб-версии «ВБРР онлайн». Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Решение о переводе платежных сервисов с базового бесплатного ПО на профессиональную ИИ-систему стало стратегической инвестицией в развитие транзакционного бизнеса через цифровые каналы. Ставка на ведущую российскую технологию распознавания полностью оправдалась: система Smart Engines обеспечила мгновенное сканирование QR-кодов, печатных и рукописных номеров телефонов и платежных реквизитов с высочайшим качеством и надежностью – как в мобильном приложении, так и в интернет-банке «ВБРР онлайн».

Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически распознают информацию для совершения платежа за доли секунды. Продвинутая функциональность умной камеры позволяет надежно считывать данные даже в сложных случаях – когда QR-код в кадре искажен, обрезан или частично поврежден. Система работает в защищенном контуре банка, а обработка всей информации осуществляется непосредственно на устройстве пользователя даже при распознавании в интернет-версии банковского приложения. Это надежно защищает данные клиентов и исключает передачу в сторонние сервисы.

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«Наше сотрудничество с ВБРР – хороший пример того, как внедрение передовых российских ИИ-технологий приносит прикладной и понятный эффект, становясь катализатором роста, опережающего ожидания. Мы рады, что наш ИИ помог сделать цифровые сервисы более удобными для сотен тысяч пользователей, обеспечив высокий уровень функциональности на всех платформах и усилив технологические позиции банка на рынке», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ, относятся к классу искусственного интеллекта и подходят для задач импортозамещения.

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