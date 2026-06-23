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Пользователи iPhone снова могут скачать приложение Сбербанка

В App Store появилось мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone под названием «Семейный Онлайн». Скачать его нужно как можно быстрее, пока оно доступно в магазине, используя только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ключевая возможность приложения — платить можно без интернета или при нестабильном доступе с помощью сервиса «Вжух». Достаточно открыть приложение, поднести телефон к биометрическому терминалу и подтвердить оплату. Для этого потребуется один раз разрешить приложению доступ к Bluetooth.

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Войти в «Семейный Онлайн» можно через предыдущие версии приложений банка — это занимает пару секунд. В новом приложении можно использовать привычные функции: поиск с «ГигаЧат» помогает анализировать расходы, готов обсуждать сложные финансовые темы и находить нужные функции. Разделы «Дом», «Авто» и «Близкие» объединяют полезные сервисы для повседневных задач: оплату ЖКУ и штрафов, помощь по дому, поддержку родственников с платежами, а также оформление страховок, кредитов, счетов и вкладов с семейным доступом. Экраны приложения можно настраивать под свои потребности — менять местами нужные разделы и скрывать те, что неактуальны.

Если приложение не удастся скачать из App Store, это можно сделать в удобное время — лично обратившись в офис банка.

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