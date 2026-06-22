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Заказать наличные онлайн в Сбербанке: сервисом воспользовались более 700 тыс. клиентов за год

Клиенты Сбербанка могут заказывать крупную сумму наличных в приложении «Сбербанк Онлайн» (начиная с версии 16.13 для iOS и 16.8 для Android). Для этого нужно открыть раздел «Все сервисы», перейти в «Управление финансами», затем — в «Заказ наличных в офис». Другой способ — написать «Заказ наличных» в строке поиска с «ГигаЧатом». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Удобное отделение можно выбрать в приложении за несколько секунд и прийти в банк только, чтобы получить заказанные деньги. Ранее приходилось посещать офис дважды: сначала для оформления заявки, а потом для получения средств.

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Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро. Услуга работает во всех городах, где есть отделения Сбербанка.

Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка: «Уже год наши клиенты могут заказать наличные прямо в приложении «Сбербанк Онлайн». Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждет его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тыс. клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать свое время».

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