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«Сбер» запустил специальный кредитный продукт для продавцов маркетплейсов

«Сбер» объявил о запуске специального кредитного продукта для продавцов маркетплейсов — «Деньги до продаж». Это предложение с фиксированными условиями на четыре месяца: первые три бизнес платит только проценты, а тело кредита гасит в четвёртый месяц. Так у предпринимателя появляется отсрочка на период, пока товар реализуется.

Продукт закрывает главную боль продавцов: деньги часто заморожены в закупках, и их не хватает на текущие задачи. С «Деньгами до продаж» можно быстро привлечь финансирование под сезонный всплеск или пик спроса. Кредитное предложение удобно использовать для пополнения складских остатков, выхода в новые ниши или инвестиций в перспективные направления. Решение снимает финансовую нагрузку в момент продаж и позволяет погасить кредит уже после того, как выручка поступила на счёт.

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Мы разработали это кредитное предложение специально для предпринимателей, работающих на маркетплейсах, чтобы они могли оперативно пополнять запасы и увеличивать выручку от продаж. Понимаем, насколько важна скорость закупки товара и своевременность оплаты поставок для стабильности бизнеса и уверены, что наше решение сделает работу бизнеса проще и комфортнее».

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