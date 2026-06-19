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Менторы «ГигаАкадемии» обучат управленцев эффективно использовать ИИ

«ГигаАкадемия» от СберУниверситета и «Школа 21» запускают ИИ-менторинг. Это индивидуальные сессии по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Новый проект помогает управленцам переходить от точечных экспериментов к проектам с измеримым результатом. ИИ-менторинг представили на форуме «Больше чем менеджмент». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

За три часа руководитель вместе с ментором — практикующим экспертом разбирает один запрос. Специалист оценивает области, где ИИ будет наиболее эффективен, и формирует план действий на несколько недель. Консультации проходят очно в Москве или онлайн.

Исследование «СберУниверситета» и Ассоциации менеджеров «Индекс менеджмента» показывает: у большинства российских руководителей не хватает навыков для работы с ИИ. Компаниям трудно перейти от поверхностного использования технологии к системному. Поэтому инициативы запускаются без привязки к бизнес-задачам, а критерии успеха размыты.

ИИ-менторинг помогает преодолеть эти барьеры. Руководитель вместе с экспертом осваивает практические приёмы. Это формирует индивидуальный подход к внедрению новых технологий. Практика проходит на платформе «ГигаЧат Бизнес». Используются решения с открытым исходным кодом и саморазвивающимися агентами.

Наталья Осипчук, генеральный директор СберУниверситета: «В ближайшие годы конкурентоспособность будет определяться не доступом к технологиям — он есть у всех, — а умением руководителей интегрировать их в бизнес-процессы. Грамотное использование искусственного интеллекта — это в первую очередь про смену образа мышления и изменение подходов к управлению. Менторство помогает перейти от точечных экспериментов к системному использованию ИИ. Этот процесс должен быть осознанным, безопасным и ориентированным на конкретный результат».

Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза»
Что нужно для запуска корпоративного ИИ-агента: опыт «Мособлгаза» Цифровизация

В менторскую команду входят 12 практикующих ИИ-экспертов. Они реализовали свыше 65 проектов более чем в восьми отраслях. Под каждый запрос СберУниверситет подбирает специалиста с профильным опытом: в продуктах, операционных процессах, клиентском сервисе, финансах, девелопменте или корпоративном обучении.

Практика учитывает требования кибербезопасности: ментор разделяет задачи для открытых ИИ-инструментов и для закрытого контура бизнеса.

Менторинг уже помог состояться нескольким успешным кейсам. Так, в контакт-центре клиента появился ИИ-ассистент. Он повысил скорость обработки обращений на 17%. Доля вопросов, которые решили с первого обращения, выросла с 68% до 77,8%. А в одном из финтех-проектов ИИ-решения от ментора увеличили конверсию в покупку на 21%.

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