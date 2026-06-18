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Скоринговая система Platforma получила новый источник данных

Технологическая компания Platforma (ООО «Платформа больших данных») повысила точность своих скоринговых моделей за счет новых источников. Расширилось покрытие клиентских баз за счет подключения еще одного бюро кредитных историй. Новый партнер дополняет существующую инфраструктуру данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа больших данных».

Синергетический эффект на базе уникальных данных Platforma и данных крупнейших бюро кредитных историй означает возможность строить оценки по людям, по которым прежде не было никакой информации ни в одном из подключенных источников. Партнерское бюро располагает уникальными данными, а также одной из наиболее полных баз сведений из информационных систем - более чем о 100 млн субъектов.

«Новый источник данных работает в двух направлениях. Первое – точность, когда дополнительные атрибуты обогащают существующие модели и повышают их предсказательную силу. Второе – охват, система получает данные о клиентах, которые прежде оставались «белым пятном» для скоринговых алгоритмов. В сочетании с телеком-аналитикой и транзакционными данными это позволяет строить более точные модели и делать коммуникации наших клиентов действительно адресными», - сказала директор по росту компании Platforma Анна Кучина.

Данные нового партнера задействованы в двух продуктах Platforma: сервисе расчета скоринговой оценки и триггерах интереса. Наиболее востребован сейчас триггерный сервис - он позволяет финансовым организациям выходить на контакт с клиентом именно в момент реальной потребности, повышая эффективность коммуникаций и снижая нагрузку на незаинтересованную аудиторию.

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