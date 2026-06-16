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«Т-Банк» запустил витрину новостроек для покупки жилья в мобильном приложении

«Т-Банк» запустил в мобильном приложении сервис по подбору квартир в новостройках. Новая витрина поможет клиентам находить подходящие объекты на специальных условиях и со сниженной ипотечной ставкой — от 11,9% годовых. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Платформа объединила предложения застройщиков и финансовые решения «Т-Банка» в одном цифровом сервисе. Пользователи могут подобрать квартиру и оформить необходимые финансовые продукты для ее покупки, включая ипотеку и страхование.

На старте на витрине доступно более 32 тыс. квартир в новостройках Москвы и Московской области. В каталоге представлены предложения крупных девелоперов и агрегаторов недвижимости, в числе которых ПИК, «Эталон», «Брусника», ГК «Садовое кольцо», Plus Development, STENOY, «Гранард», А101 и другие участники рынка. В дальнейшем каталог будет расширяться за счет подключения новых партнеров и появления предложений в других регионах.

Кирилл Григорьев, вице-президент, директор по кредитованию физических лиц «Т-Банка»: «Запуск витрины новостроек — следующий шаг в создании полноценной вертикали недвижимости в экосистеме «Т-Банка» по аналогии с сервисом «Т-Авто». Как и при покупке автомобиля, мы стремимся предоставить клиентам решение «под ключ» на всех этапах сделки — от выбора квартиры до оформления ипотеки и страхования. В дальнейшем мы планируем расширять партнерскую сеть и развивать сервис, чтобы сделать процесс покупки жилья максимально удобным и бесшовным для наших клиентов».

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В приложении «Т-Банка» сервис можно найти в разделе «Город» – «Все сервисы», а также через поиск по запросу «Купить квартиру» или в разделе «Дом» – «Новостройки».

Для покупки квартиры пользователю достаточно выбрать подходящий объект на витрине и оставить заявку. После этого с ним свяжется менеджер партнера, который поможет подобрать оптимальные условия покупки, ипотечную программу от «Т-Банка», а также расскажет о дальнейших шагах.

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