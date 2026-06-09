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«Свой Банк» запустил мобильное приложение для бизнеса

«Свой Банк» объявил о запуске нового продукта для корпоративных клиентов — мобильное приложение «Свой Банк Бизнес». Сервис предназначен для управления счетами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц со смартфонов и планшетов на платформе iOS.

Новый сервис позволяет предпринимателям и управляющим компаний оперативно проводить финансовые операции без привязки к офису или стационарному компьютеру. Функционал приложения включает в себя: формирование платежных поручений; акцепт документов с помощью электронной подписи; просмотр корпоративных счетов и получение выписок и справок; контроль остатков на счетах и движения средств в режиме реального времени; совершение платежей и переводов между контрагентами; управление депозитами; запросы на выдачу кредитного транша или наличных; проверку благонадежности контрагентов.

«Наш приоритет — это комфорт и безопасность клиентов, и новое приложение — это удобный способ держать под контролем денежные средства организации и всегда быть в курсе всех финансовых операций. Уверены, что сервис оценят как частные предприниматели, так и руководители МСП и крупного бизнеса», — отметил Сергей Витковский, директор департамента развития малого и среднего бизнеса «Своего Банка».

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