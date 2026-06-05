От заявки до оплаты: Сбербанк трансформирует закупочные процессы с помощью ИИ-агентов

Сбербанк последовательно внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы бизнес-планирования, закупок и казначейства. Банк проводит реинжиниринг этих процессов, направленный на упрощение клиентского пути, сокращение количества участников процессов и создание единой цифровой цепочки «планирование — закупка — оплата». Процессы автоматизируются и дополняются ИИ-агентами, способными выполнять значительную часть операций автономно. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Одним из решений стал ИИ-агент для сотрудников — инициаторов закупочных потребностей. Он помогает автоматически формировать документы, проверять наличие бюджета и определять источники финансирования. Благодаря этому время подготовки заявки на закупку сокращается в среднем в 12 раз: с 60 до 5 мин.

Сбербанк также внедряет ИИ-агентов для экспертизы конкурсной документации. Они формируют экспертные заключения для конкурсных комиссий, анализируют цены по действующим договорам банка и рыночным предложениям. Такие инструменты позволят обрабатывать более 10 тыс. вопросов по конкурсным процедурам ежегодно, охватывая закупки общим объемом около 600 млрд руб.

Еще одно направление — автономные закупки стоимостью до 500 тыс. руб. ИИ-агенты сопровождают весь процесс: от формирования заявки и проверки бюджета до подготовки полного комплекта закупочной документации. Потенциальный объем таких закупок превышает 5 тыс. процедур в год.

Сейчас ряд таких ИИ-решений используется в пилотном режиме и на ограниченном контуре для дообучения моделей и настройки бизнес-логики. Сбербанк планирует последовательно расширять их применение и увеличивать охват процессов в течение ближайшего года.

В перспективе отдельные ИИ-агенты будут объединены в мультиагентные системы, а для типовых массовых закупок появятся автономные цифровые комиссии, способные самостоятельно принимать решения о проведении закупочных процедур.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления, финансовый директор Сбербанка: «Мы переходим от простой автоматизации к созданию цифровых процессов нового поколения, в которых искусственный интеллект становится полноценным участником бизнес-процессов. AI-агенты помогают сотрудникам принимать решения, формировать документы, контролировать бюджет и сопровождать закупки на всех этапах. Уже сейчас отдельные ИИ-решения позволяют сократить время выполнения операций более чем в 10 раз, а в перспективе мультиагентные системы обеспечат практически бесшовный процесс закупки: от формирования потребности до оплаты. Наша цель — сделать внутренние сервисы такими же удобными, быстрыми и незаметными для пользователя, как наши лучшие цифровые продукты для клиентов».