CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«WB Банк» запустил сервис цифрового кредитования для индивидуальных предпринимателей

«WB Банк» запускает специализированный сервис «Старт» для быстрого доступа предпринимателей к кредитованию. Сервис ориентирован на продавцов, работающих на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Миссия «WB Банка» — делать финансирование доступнее для бизнеса. По данным RWB Исследования, потребность в кредитах хотя бы иногда возникает у 58% селлеров. Большинство продавцов на Wildberries — индивидуальные предприниматели, поэтому «WB Банк» создал специализированный сервис кредитования, учитывающий их потребности и особенности работы. Мы сделали полностью цифровой и бесшовный процесс: заявка, одобрение и получение денег происходят в несколько кликов, без выхода из личного кабинета продавца на маркетплейсе. Для получения заемных средств предпринимателям не требуется собирать пакет документов, предоставлять справки из налоговой или оформлять залог. Решение принимается онлайн в течение нескольких часов», — сказал председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры
Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры Безопасность

Кредитный лимит в рамках сервиса «Старт» составляет от 5 до 50 млн руб., срок — от 3 до 36 месяцев. Иные условия по кредиту определяются для каждого клиента индивидуально. Подать заявку на кредит можно, кликнув на баннер с кредитным предложением на главной странице личного кабинета продавца Wildberries.

«Мы предлагаем инструменты, которые позволяют предпринимателям решать ключевые задачи — от оперативного пополнения оборотных средств до масштабирования бизнеса, учитывая специфику работы на маркетплейсе. Продавцы, использующие кредитные продукты «WB Банка», за последний год демонстрируют 65-процентный рост оборотов на площадке», — сказал Георгий Горшков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк создал «первый в мире» терминал оплаты с нейросетью внутри

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще