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«Сбер» открывает бизнесу прямой доступ к банковским операциям через MCP

«Сбер» представил новый стандарт взаимодействия бизнеса с банком – через ИИ-агентов. Теперь компании могут не просто автоматизировать операции, а передать их выполнение автономным цифровым системам через Model Context Protocol (MCP).

С его помощью предприятия смогут строить автономные ИИ-процессы и упрощать финансовые операции.

MCP – открытый протокол, который стандартизирует взаимодействие между нейросетями и внешними системами. Это решение позволяет ИИ-агентам и мультиагентным системам автономно взаимодействовать с банком без необходимости отслеживать изменения и дорабатывать интеграцию.

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Теперь клиенты интернет-банка «СберБизнес» могут пользоваться его инструментами напрямую из своих ИИ-агентов. MCP-серверы «Сбера» помогают автоматизировать создание рублёвого платежа и получение банковской выписки. Функциональность будет расширяться и дальше. С MCP-сервером клиенты смогут работать с банком через ИИ на базе любой языковой модели, в том числе через саморазвивающихся агентов Ouroboros или OpenClaw.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Если говорить простыми словами, новое решение — это канал связи, через который ИИ-агенты могут общаться со «СберБизнес» на понятном для них языке. Можно практически бесконечно наращивать возможности нейросети, чтобы упростить работу с банком. Сегодня это единственный на российском рынке MCP-сервер для корпоративного сегмента. Он может напрямую совершать и контролировать операции — то есть речь о реальных действиях, а не просто о выводе информации».

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