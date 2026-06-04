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«Сбер» и НСПК ускоряют развитие премиального сегмента: Mir Supreme получит новые сервисы и расширенную экосистему привилегий

«Сбер» и «Национальная система платёжных карт» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере масштабирования и продвижения премиальных банковских карт Mir Supreme.

Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв и генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Стороны сосредоточатся на запуске новых сервисов, расширении программ лояльности и развитии решений, которые повышают практическую ценность премиального продукта в ежедневных сценариях. Речь идет о системном усилении предложения для премиального клиентского сегмента — одного из наиболее требовательных и значимых с точки зрения долгосрочной лояльности, транзакционной активности и потребления экосистемных услуг.

Подписание соглашения отвечает сразу нескольким стратегическим задачам банка: повышению конкурентоспособности премиальных карточных продуктов, росту вовлеченности клиентов в повседневное использование карты, расширению частоты и глубины клиентских сценариев, а также укреплению роли национальных платёжных инструментов в сегменте наиболее ценной аудитории.

Особое внимание стороны уделят удобству использования карты, качеству клиентского опыта и масштабированию сервисов, которые выходят за пределы классического банковского функционала. Такой подход позволяет формировать вокруг премиального продукта полноценную пользовательскую экосистему, где карта становится не только платёжным инструментом, но и важной частью образа жизни клиента.

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Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сегодня премиальный банковский продукт — это уже не просто набор финансовых условий, а целостный клиентский опыт, в котором особенно важны удобство, уровень сервиса и релевантность привилегий. Вместе с НСПК мы будем развивать карту Mir Supreme как современный премиальный продукт, который отвечает повседневным потребностям клиента и предлагает действительно востребованные сценарии использования. Наша задача — усилить ценность этого предложения для клиента и одновременно придать дополнительный импульс развитию премиального сегмента в национальной платёжной системе».

Дмитрий Дубынин, генеральный директор, председатель правления НСПК, сказал: «Партнёрство со «Сбером» позволит масштабировать преимущества флагманского премиального продукта платёжной системы «Мир». Теперь клиенты банка также смогут воспользоваться всеми возможностями и привилегиями карты Mir Supreme. Мы уверены, что совместные инициативы откроют держателям карт ещё больше возможностей для комфортной жизни, путешествий и решения повседневных задач».

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