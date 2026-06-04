«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» подписали меморандум о развитии платежных решений для авторов Rutube

«Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» договорились о совместном развитии платежных решений для авторов видеоконтента на платформе Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и сотрудничестве в сфере цифровой рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Газпром-Медиа Холдинга».

Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский и директор департамента корпоративного бизнеса «Т-Банка» Алексей Иевлев 4 июня.

Интеграция финтех-решений «Т-Банка» в сервис Rutube позволит шире автоматизировать выплаты авторам видеоконтента. Блогеры с помощью решения «Т-Банка» смогут бесшовно получать вознаграждения за размещаемый на платформе контент — по номеру карты или через Систему быстрых платежей.

Благодаря интеграции с сервисом партнера все финансовые операции планируется совершать в едином интерфейсе. Это позволит масштабировать процесс расчетов с авторами по мере роста программы монетизации Rutube.

Одним из ключевых инструментов станет сервис массовых выплат физлицам Jump.Finance — продукт экосистемы Т-Банка, которым пользуются более 4,5 тыс. компаний. Платформа позволяет бизнесу быстро рассчитываться с большим количеством получателей — например, авторами, внештатными специалистами или участниками партнерских программ.

Кроме платежного направления «Газпром-Медиа Холдинг» и «Т-Банк» будут сотрудничать в сфере цифровой рекламы. Стороны планируют совместную реализацию рекламных и маркетинговых кампаний, включая продвижение сервисов «Т-Банка» на видеоплатформах «Газпром-Медиа Холдинга» и продвижение продуктов «Газпром-Медиа Холдинга» с использованием финтех-сервисов «Т-Банка».

По данным «Газпром-Медиа Холдинга», в 2025 г. авторы уже заработали на Rutube 1,5 млрд руб. Видеосервис также активно развивает цифровой рекламный инвентарь и инструменты для авторов, чтобы креаторам было удобно работать с контентом и получать за него монетизацию, а рекламодателям — эффективно размещать креативы на платформе. На фоне роста авторской монетизации технологичная платежная инфраструктура становится важным элементом развития видеоплатформы.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: «Мы ценим своих авторов и видим их огромный вклад в развитие Rutube. Поэтому активно развиваем систему монетизации, которая помогает им зарабатывать и получать свою долю от рекламных доходов платформы. В 2025 г. авторы уже смогли заработать на Rutube 1,5 млрд руб. Мы продолжаем развивать новые инструменты для авторов, в том числе механизмы монетизации. Меморандум о сотрудничестве с «Т-Банком» — это шаг к долгосрочному сотрудничеству с крупнейшим цифровым банком и важный этап в развитии платежной системы внутри Rutube, которая сделает видеоплатформу еще более удобной для блогеров и расширит технологические возможности получения выплат».

Алексей Иевлев, директор департамента корпоративного бизнеса «Т-Банка»: «Экономика авторов и цифровых платформ активно развивается, и вместе с ней растет потребность в удобных, быстрых и надежных инструментах для массовых выплат. Для платформ важно эффективно рассчитываться с большим количеством получателей, а для авторов — просто и прозрачно получать вознаграждение за свой контент. Мы рады начать сотрудничество с “Газпром-Медиа Холдингом” и Rutube: внедрение платежных решений для авторов станет первым шагом нашего партнерства. Видим большой потенциал для его дальнейшего расширения — как в платежных сервисах, так и в других направлениях взаимодействия наших экосистем».



