CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес ИТ в банках
|

«МТС Банк» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ

«МТС Банк» и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности. Ключевая цель – развитие информационной безопасности в России. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Банка».

В рамках партнерства участники планируют активное экспертное взаимодействие, направленное на повышение уровня защищенности инфраструктуры «МТС Банка», совершенствование процессов выявления киберинцидентов, развитие мер предупреждения кибератак и обеспечения комплексной кибербезопасности для клиентов банка. Результаты совместной работы станут основой совершенствования механизмов защиты, имеющих стратегическое значение для всего финансового рынка.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Информационная безопасность – ключевой фактор стабильности и доверия к финансовой системе. Это, в первую очередь, гарантия безопасности средств и личных данных клиентов, а также стабильная работа финтех-сервисов. Ландшафт киберугроз постоянно меняется, киберпреступники круглосуточно ищут лазейки в системах. Только действуя на опережение, мы можем эффективно противостоять атакам. Объединение опыта и экспертизы современного цифрового банка и одного из технологических лидеров рынка – важный шаг не только в повышении уровня защищенности нашей компании, но и всего финансового сектора России», – сказал председатель правления «МТС Банка» Эдуард Иссопов.

«Цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта позволили финансовым организациям существенно повысить эффективность бизнес-процессов. Вместе с тем расширилась поверхность атаки и возросли требования к защите цифровых активов и критически важных информационных систем. Мы рассматриваем это соглашение как основу для долгосрочного партнерства, в рамках которого сможем совместно укреплять цифровую инфраструктуру и повышать уровень кибербезопасности финансовых сервисов. Уверены, что объединение наших компетенций позволит создавать еще более надежные цифровые сервисы для клиентов, повышать устойчивость финансовых организаций к киберрискам и способствовать развитию безопасной цифровой среды в отрасли в целом», – отметила вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и СНГ Анна Кулашова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще