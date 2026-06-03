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Банк «Зенит» запустил АУСН на базе решения BSS

Банк «Зенит» объявил о запуске кабинета налогоплательщика Автоматизированной упрощенной системы налогообложения на базе платформы Digital2SME от компании BSS. Об этом CNews сообщили представители BSS.

АУСН от BSS — активно внедряемое на российском рынке промышленное коробочное решение, полностью прошедшее аккредитацию Федеральной налоговой службы. На сегодняшний день сервис успешно функционирует в девяти банках, включая банк «Зенит». Еще несколько финансовых организаций находятся на финальной стадии внедрения.

«Благодаря слаженному взаимодействию с командой BSS мы смогли запустить решение АУСН для клиентов банка «Зенит» всего за три месяца. Справедливый итог проделанной работы — удобный сервис для предпринимателей и признание банковского сообщества — премия FINAWARD’26, полученная банком «За инновации в цифровом взаимодействии бизнеса и государства», — сказал Дмитрий Дьяков, руководитель блока МСБ банка «Зенит».

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Клиенты банка «Зенит», подключившие кабинет налогоплательщика АУСН, получают: автоматическую передачу данных о доходах и расходах в ФНС напрямую из ДБО, расчет налога налоговым органом без необходимости подачи декларации, удобный мониторинг начислений и оплат в личном кабинете, интеграцию с кассовыми системами и бухгалтерскими сервисами, поддержку при переходе на новый режим и консультации по налоговым вопросам.

«Для нас большая ценность, что банк «Зенит» доверил реализацию такого стратегически важного проекта команде BSS. АУСН — это не просто новый функционал, это инструмент, который помогает малому бизнесу сократить административную нагрузку и сфокусироваться на развитии. Наше решение, уже проверенное в реальных условиях и одобренное ФНС, позволяет банкам минимизировать риски и выводить сервис на рынок в предсказуемые сроки», — сказала Юлия Савинова, руководитель направления по развитию цифровых продуктов Центра цифровых решений для бизнеса компании BSS.

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