Учить по-новому: «ГигаАкадемия» поможет преподавателям стать проводниками в мире ИИ

Сбербанк открывает регистрацию на летний сезон «ГигаАкадемии» для преподавателей вузов и колледжей — программы, которая помогает масштабировать прикладные ИИ-компетенции в системе образования и готовить студентов к среде, где искусственный интеллект становится базовым профессиональным инструментом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В 2026 г. «Цифровая школа Сбера» продолжает развитие в рамках нового образовательного проекта «ГигаАкадемия», созданного «СберУниверситетом» и «Школой 21» для развития компетенций в области ИИ для широкой аудитории: бизнеса, госсектора и образования. Обновленная «Цифровая школа Сбера» акцентирует внимание на повышении квалификации преподавателей вузов и колледжей в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Новый формат предполагает круглогодичное обучение: весенний, летний и осенний сезоны, а также расширение числа участников и направлений подготовки.

Летний сезон «ГигаАкадемии» будет посвящен практическому применению искусственного интеллекта в разных профессиональных областях и образовательном процессе. Программа включает 12 специализированных треков — от цифровых финансов, медицины и науки до инженерии данных, системной аналитики, архитектуры AI-ready решений и генеративного ИИ в учебной и научной работе.

Для преподавателей участие в «ГигаАкадемии» — это не только освоение новых цифровых инструментов, но и переход к новой образовательной модели. Участники изучат, как учить студентов работать с ИИ, применять искусственный интеллект в проектной и исследовательской деятельности, развивать критическое мышление, проверять качество результатов и готовить специалистов нового поколения.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка: «ГигаАкадемия — один из ключевых образовательных проектов «Сбера» для академической среды, потому что он направлен на работу с преподавателями — теми, кто готовит будущих специалистов для разных отраслей экономики. Преподаватель является мультипликатором изменений: один подготовленный преподаватель влияет не на одного человека, а на сотни студентов. За семь лет программа стала заметной частью работы «Сбера» с образовательной системой: обучение прошли уже более 9 тыс. преподавателей из разных регионов России. Летний сезон «ГигаАкадемии» усилит прикладной фокус программы: его участниками станут более 2,5 тыс. преподавателей, которые будут работать с тем, как превращать ИИ из отдельного инструмента в часть учебного процесса, исследований, проектной работы и подготовки студентов к реальным профессиональным задачам».

Наталья Осипчук, генеральный директор «СберУниверситета»: «Задача, которую мы ставим перед собой, — кратно повысить уровень ИИ-грамотности на системном уровне в масштабах всей страны. Мы переводим ИИ из категории технологии будущего в разряд фундаментальных инструментов для работы в настоящем. Для академической среды это играет особую роль, потому что именно образование является главным драйвером развития человека, бизнеса и страны».

Регистрация на летний сезон «ГигаАкадемии» пройдет с 1 по 14 июня 2026 г. включительно. Обучение стартует 1 июля и продлится до 31 августа 2026 г.