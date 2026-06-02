«Т-Образование» запустило сервис для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку

Образовательная платформа «Т-Банка» «Т-Образование» запустила новый сервис для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку. Это первый сервис «Т-Образования» для школьников в России, который выходит за рамки STEM-дисциплин (наука, технологии, инженерия, математика) в область гуманитарных знаний. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

В будущем «Т-Образование» планирует масштабировать междисциплинарный подход в своей деятельности, где технологическая экспертиза будет дополняться сильной базой по гуманитарным предметам.

Сервис по подготовке к ЕГЭ по русскому языку работает на основе специального бота, который оценивает сочинения по критериям ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений), находит и разбирает ошибки и подсказывает школьникам, как не допустить их на экзамене.

Задача сервиса от «Т-Образования» — стать цифровым помощником для каждого выпускника страны в преддверии Единого государственного экзамена по русскому языку. Проект дает всем школьникам России простой доступ к высокоточной экспертной проверке знаний, превращая сложный процесс подготовки к экзамену по русскому языку в технологичный и понятный алгоритм.

Для получения оценки работы от бота выпускнику нужно отправить в чат текст из задания, формулировку проблемы и само сочинение. В ответ система сгенерирует детальный отчет, который включает в себя автоматический подсчет слов, итоговые баллы и разбор сочинения по критериям ФИПИ от К1 до К10. Также бот дает рекомендации по устранению ошибок, помогая ученику отточить навыки работы с текстом.