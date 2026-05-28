Abanking и Smart Engines автоматизировали распознавание документов в кредитном конвейере для юрлиц

Компания Abanking добавила распознавание документов Smart Engines в кредитный конвейер для юридических лиц. Решение помогает банкам быстрее обрабатывать заявки на корпоративное кредитование, снижать нагрузку на кредитных аналитиков и сокращать ручную работу с документами. Это позволит сократить время выдачи займов с 30 дней до секунд. Об этом CNews сообщил представитель Abanking.

В корпоративном кредитовании банк работает с большим пакетом данных по компании-заёмщику. В досье попадают учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчётность, договоры залога, справки об отсутствии задолженностей и документы по обеспечению. Без автоматизации эти данные приходится проверять и переносить вручную. Из-за этого растёт риск ошибок и замедляется рассмотрение заявки.

Интеграция с Smart Engines закрывает эту часть работ внутри кредитного конвейера Abanking. Система автоматически распознаёт документы заёмщика-юрлица и извлекает из них данные. Точность распознавания превышает 99%, а обработка пакета документов занимает секунды вместо часов.

Кредитный конвейер Abanking построен на nocode-архитектуре. Такой подход позволяет банку быстрее собирать и менять бизнес-сценарии, настраивать этапы рассмотрения заявки, роли пользователей, маршруты согласования, формы досье и интеграции с внешними системами. Благодаря этому кредитный продукт можно адаптировать под внутренние процессы банка и новые требования регулятора без долгого цикла классической разработки.

«В среднем банкам приходится менять кредитный конвейер каждый квартал из-за новых требований регулятора. Nocode-подход позволяет быстрее настраивать кредитный конвейер под требования конкретного банка и дорабатывать его по мере изменения процессов. Интеграция со Smart Engines ускоряет процесс кредитования в банках: данные из документов сразу попадают в систему, а аналитик работает уже с подготовленным кредитным досье», — сказал Максим Михальченко, менеджер по продукту Abanking.